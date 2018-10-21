مجوز ایران برای صادرات محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی به ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هومن فتحی با اشاره به فرآیند درخواست ثبت کشورمان در فهرست کشورهای مجاز برای صادرات محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی و دامی به کشور ویتنام، گفت: وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام رسما از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام کرده است که درخواست جمهوری اسلامی ایران برای ثبت در فهرست کشورهای مجاز صادر کننده محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی به ویتنام کلیه الزامات و شرایط ایمنی غذایی ویتنام را احراز نموده و لذا نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست ثبت کشورهای مجاز صادر کننده این نوع محصولات در وب سایت سازمان حفظ نباتات ویتنام درج می شود.

وی خاطرنشان کرد: ویتنام، که یکی از مهمترین کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی کشورمان در جنوب شرق آسیا به شمار می رود، ظرف دو سال اخیر نظام جدید و سخت گیرانه ای برای نظارت بر واردات محصولات کشاورزی مستقر کرده است، به گونه ای که تاکنون فقط ۴۵ کشور توانسته اند در فهرست مجاز قرار گیرند.

فتحی یادآور شد: درخواست ثبت کشورمان در فهرست کشورهای مجاز صادرات محصولات کشاورزی با منشا دامی نیز تکمیل شده و در مراحل پایانی بررسی توسط دولت ویتنام قرار دارد.