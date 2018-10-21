جزئیات تامین سوخت زائران اربعین/استقرار۱۲جایگاه سیاردر۴نقطه مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد فرازمند گفت: همه امکانات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در چهار مرز اصلی مهران در ایلام (عبور و مرور بیشترین مسافر)، چزابه در اهواز، شلمچه در آبادان، خسروی در استان کرمانشاه برای استقبال از زائران راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی تجهیز و آماده شده است.
وی همچنین از تجهیز و آمادهباش جایگاههای عرضه سوخت مستقر در استانهای ایلام، خوزستان و کرمانشاه و تمامی جایگاههای مستقر در محورهای منتهی به مرزهای خروجی به کشور عراق خبر داد و افزود: با توجه به حضور صدها و بلکه هزاران خودرو در مسیرهای منتهی به این مرزها، کنترل مضاعف بر عملکرد جایگاهها اعمال خواهد شد.
فرازمند با اشاره به این که کنترل و نظارت بر جایگاهها مستمر است که همکاران سختکوش ما در همه برههها و شرایط زمانی آن را برعهده دارند، گفت: با توجه به افزایش یکباره حجم عبور و مرو در این محورها و به منظور ارائه بهترین خدمات به زائران، همه نقایص فنی جایگاهها برطرف شده و با همه امکانات فنی و رفاهی، زمینه خدماترسانی به زائران فراهم شده است.
عرضه سوخت نرخ پایه به اتوبوسهای حمل زائران
فرازمند با اشاره به این که اتوبوسهای شرکت واحد وظیفه انتقال زوار را به نقاط صفر مرزی برعهده دارند، گفت: طی هماهنگیهای انجام شده با سازمان اتوبوسرانی، این اتوبوسها میتوانند با حرکت کاروانی به سمت ۲۶ جایگاه سوخت در نظر گرفته شده در محورهای مشخص، با کارتهای هوشمند سوخت آماده شده با نرخ پایه ۳۰۰ تومانی، سوختگیری خود را انجام دهند و خودشان را به پایانههای مرزی برسانند.
استقرار ۱۲ جایگاه عرضه سوخت سیار در ۴ نقطه خروجی مرزی
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی از استقرار و آمادگی ۱۲ جایگاه سیار عرضه سوخت در چهار نقطه مرزی خبر داد و گفت: تعداد ۶ جایگاه سیار در مرز پرتردد مهران واقع در استان ایلام (۳ جایگاه بنزین و ۳ جایگاه نفتگاز)، تعداد ۲ جایگاه سیار (یک جایگاه بنزین، یک جایگاه نفت گاز) در مرز چزابه، تعداد ۲ جایگاه سیار در مرز شلمچه (یک جایگاه بنزین، یک جایگاه نفت گاز) و تعداد ۲ جایگاه سیار نیز در مرز خسروی مستقر و تجهیز شده است.
محمد فرازمند همچنین از احداث یک جایگاه ثابت سوخترسانی در پایانه مرزی ایلام خبر داد و گفت: میزان سوخترسانی در این جایگاه که امسال برای خدمات رسانی به زائران آماده شده است، برابر با ۱۲ جایگاه سیار سوخت است.
وی افزود: این جایگاه به ۱۶ تلمبه و ۳۲ نازل مجهز است که ۸ تلمبه و ۱۶ نازل آن مختص توزیع بنزین و ۸ تلمبه و ۱۶ نازل آن مختص توزیع نفت گاز است و اتوبوسهای شرکت واحد نیز میتوانند با سهولت در این جایگاهها سوختگیری کنند.
وی با تاکید بر این که طبق پیشبینیهای تعداد جایگاههای سیار در نظر گرفته شده برای سوخترسانی کافی است، گفت: با وجود این، تعداد ۲ جایگاه سیار به صورت رزرو در نظر گرفته شده است که در صورت لزوم ظرف ۲۴ ساعت به محلهای موردنظر منتقل میشوند و آغاز به کار خواهند کرد.
فرازمند با اشاره به این که ظرفیت سوخترسانی در مرزها به نسبت سال گذشته دو برابر شده است، گفت: با توجه به ظرفیت بسیار مناسب ایجاد شده، حتی اگر تعداد زائران دو برابر سال گذشته شود، امکانات برای سوخترسانی کافی خواهد بود.
تامین سوخت موکبها
وی یکی دیگر از خدمات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ایام اربعین حسینی را تامین سوخت موکبهای مستقر در مسیر راهپیمایی اربعین عنوان کرد و افزود: شرکت پخش علاوه بر تامین سوخت موکبهای مستقر شده در داخل کشور، تامین سوخت موکبهای داخل خاک کشور عراق را نیز برعهده دارد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین با اشاره به استقرار و فعالیت تعداد زیادی موکب از طریق وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و نیز شرکت پخش فرآوردههای نفتی گفت: عمده این موکبها با همکاری و همیاری کارکنان وزارت نفت فعالیت میکنند و خدمات ارزندهای را به زائران ارائه میکنند و سوخترسانی برای طبخ غذا و نذورات به این موکبها موجب ارائه مطلوب خدمات به زائران میشود.
محمد فرازمند با بیان اینکه پارسال با تمهیدات اندیشیده شده و آمادگی کامل تجهیزات و پیشبینیهای لازم سوخترسانی در جایگاهها بدون ازدحام انجام شد، گفت: خدمات سال گذشته این شرکت در سوخترسانی بهنگام به زائران مورد تقدیر همه دستگاهها قرار گرفت.
توزیع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفتگاز به نرخ پایه در سال گذشته
وی درباره میزان سوخترسانی به زائران در سال ۹۶ گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران سال گذشته ۹۰۰ هزار لیتر سوخت نفت گاز برای مصارف سوخت اتوبوسها، سوخت مورد نیاز پختوپز موکبها، نانواییها، سوخت گرمایشی حمامها و سرویسهای بهداشتی به کشور عراق ارسال کرد.
فرازمند با اشاره به این که توزیع سوخت در فاصله ۱۰ روز قبل و ۱۰ روز بعد از مراسم روز اربعین در کشور با افزایش روبهروست، گفت: سوخت ارائه شده به زوار در داخل قابل تفکیک نیست، اما مجموع سوخت توزیعی در کشور در این ایام در سال ۹۶، با افزایش ۹ درصدی در بنزین و نفت گاز همراه بوده است.
وی میزان نفتگاز توزیعی به نرخ پایه در جایگاههای سیار مستقر در داخل کشور را در سال گذشته (۹۶) بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعلام کرد.
ذخیرهسازی کافی سوخت هوایی در استانهای مرزی
فرازمند همچنین از میزان کافی ذخیره سوخت هوایی در این مناطق خبر داد و گفت: سوختهای هوایی مورد نیاز بالگردهای امدادی هلال احمر و نیروی انتظامی به میزان کافی در انبارهای مناطق مرزی ذخیرهسازی شده است.
اعزام گروههای ایمنی
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از اعزام گروههای ایمنی از ستاد شرکت پخش فرآوردههای نفتی به جایگاههای محورهای عبور و مرور زائران و مناطق مرزی خبر داد و افزود: با توجه به ازدحام در جایگاههای محورهای منتهی به نقاط مرزی، گروههای ایمنی به منظور تامین ایمنی تجهیزات، مدیریت حوادث احتمالی در جایگاهها و یاریرسانی به جایگاهداران اعزام و مستقر شدهاند.
تجهیز و آمادگی انبارهای سوخت استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان
فرازمند از ذخیرهسازی سوخت کافی در انبارهای استانهای مرزی محل تردد زائران از جمله کرمانشاه، ایلام و خوزستان خبر داد و گفت: انبارهای ذخیرهسازی سوخت استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان برای توزیع سوخت در مناطق مرزی آمادگی کامل دارند و انبار سوخت اندیمشک به صورت فوقالعاده برای این ایام ذخیرهسازی شده است.
وی همچنین افزود: با توجه به تردد بالا در محورهای منتهی به مبادی خروجی زائران، تعدادی نفتکش به صورت آمادهباش در جایگاهها حضور دارند تا در هنگام ترافیک جادهها، خللی در سوخترسانی جایگاهها ایجاد نشود.
آزادسازی سیستم بلوکبندی کارت سوخت خودروهای دیزلی درونشهری
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین از آزادسازی سیستم بلوکبندی خودروهای دیزلی درونشهری در این ایام خبر داد و گفت: مطابق با طرح پیمایش کشور، کارت سوخت خودروهای دیزلی درونشهری بلوکبندی شده و تنها میتوانند در داخل شهر و شهرستان خود سوختگیری کنند، اما در ایام برپایی این مراسم کارتهای بلوکبندی شده از روز دوشنبه (۲۳ مهرماه) آزاد میشوند و دارندگان کارتهای بلوکبندی شده میتوانند تا پایان این مراسم، خارج از شهر و شهرستانهای خود نیز سوختگیری کنند.
همه ساله در ایام اربعین حسینی، یکی از بزرگترین راهپیماییهای مذهبی جهان در مسیر بارگاه امام حسین (ع) در کشور عراق برگزار میشود که نه تنها مورد استقبال شیعیان عراق قرار میگیرد، بلکه شیعیان سایر کشورها نیز در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنند و سال به سال بر تعداد شرکتکنندگان افزوده میشود، بهطوری که آمارها حاکی از حضور بیش از ۲۸ میلیون نفر در این مراسم در سال گذشته بوده است.
مرز بینالمللی مهران در ۹۶ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان و با داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق با داشتن ویژگیهایی چون امنیت و کوتاهی مسافت با کشور همسایه در بین مرزهای دو کشور ایران و عراق، پذیرای بیش از ۷۰ درصد از زائرین عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی است.
کارکنان وزارت نفت در تمامی زیرمجموعههای مستقر در مناطق مختلف کشور و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نقشی فعال در برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم و سوخترسانی به زائران برعهده دارند.
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