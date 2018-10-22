به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها طی حکمی حجت‌الاسلام محمدمهدی صالحی را به سمت معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها منصوب کرد.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: اگر بخواهیم وظایف و رسالت نهاد را ارزیابی کنیم، یک بخش اصلی بار نهاد بر دوش عزیزان مسئولین دفاتر نهاد است. اما ما یک بخش ستادی هم داریم که به‌صورت ویژه به حوزه مأموریت‌های نهاد می‌پردازد و ارتباط همزمان با وزارت‌خانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، مجموعه کانون‌ها، ائمه جماعات و فضای دانشگاه دارد و تأمین محتوا برای دفاتر نهاد را نیز عهده‌دار است که این بخش ستادی همان معاونت فرهنگی است.

وی ادامه داد: مجموعه معاونت فرهنگی نیروهای خبره و متخصص در حوزه خود را داراست. دوستانی که در حوزه مدیریت سیاسی هستند معمولا سابقه تشکلی داشته و فضای تشکل‌ها را به‌خوبی می‌شناسند. در بخش مدیریت فرهنگی نیز دوستانی حضور دارند که متخصص، خلاق و فعال هستند.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها ضمن اشاره به اینکه ستاد و مجموعه حوزه مدیریت عمره و عتبات دانشگاهیان، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مجموعه‌های مرتبط با این معاونت هستند، خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن معاون فرهنگی، انتظار می‌رود انتظاراتی که در گذشته و حال از این معاونت می‌رفته، به‌صورت هم‌افزا در فضای معاونت فرهنگی نهاد محقق و دنبال شود.

وی ادامه داد: معاونت فرهنگی هم به لحاظ قانونی و ساختاری دارای ظرفیتی بزرگ است و هم از نظر نیروهایی که در خود جای داده است دارای ظرفیت مطلوب است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: مجموعه طرح راهبری که راهبرد اصلی نهاد برای حرکت رو به جلو است، مجموعه دانشجویان خارجی و مجموعه خواهران نیز همه جزئی از مجموعه معاونت فرهنگی و سیاسی هستند که در کنار سایر بخش‌های این معاونت باید به سطحی که انتظار می‌رود رسانده شوند.

حجت‌الاسلام رستمی تصریح کرد: هنوز ما به آن موضع معاونت فرهنگی سیاسی که تراز هست نرسیده‌ایم و ان‌شاءالله در دوره حجت الاسلام صالحی باید برسیم. حجت الاسلام صالحی یکی از مسئولین نهاد دارای خلاقیت، خوش‌فکری، پیگیری، جدیت و آشنایی به حوزه فعالیت‌های نهاد بودند و وی یکی از مسئولین نهادی بودند که تراز و مطلوب این مجموعه دانشگاهی بود و ان‌شاءالله در سمت جدید نیز کار را با همین جدیت و پشتکار دنبال خواهند کرد.

وی کرد: یک بخشی که ما هنوز برای آن مطالبه‌ای از عزیزان فعال در دفاتر نکرده‌ایم، موضوع تولید و تأمین محتوا برای مجموعه صف است که یکی از انتظارات از حوزه ستاد این است که این اتفاق بیفتد.