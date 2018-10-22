استقرار یگان جنگ نوین و واکنش سریع نزاجا در مرزهای غربی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم جواد مولایی جانشین فرمانده قرارگاه غرب ارتش، اظهار داشت: در حال حاضر یگان واکنش سریع و همچنین یگان جنگ نوین قرارگاه غرب ارتش نیز برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی در مناطقی مشخص از مرزهای غربی کشور مستقر هستند.

وی با بیان اینکه بیمارستان صحرایی ارتش در منطقه مرزی مهران از ۲۹ مهر آماده خدمت‌دهی به زوار است، اظهار داشت: این بیمارستان صحرایی شامل درمانگاه، رادیولوژی، دو اتاق عمل، آی. سی. یو، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه، تزریقات، بخش بستری زنان و مردان و همچنین واحد استریل است.

امیر مولایی افزود: اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش، پزشکان متخصص خود را به منطقه اعزام کرده و این عزیزان در بیمارستان‌های صحرایی تعبیه شده، آماده خدمت‌دهی به زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

جانشین فرمانده قرارگاه غرب ارتش با بیان اینکه علاوه بر برپایی بیمارستان صحرایی، دو موکب نیز توسط ارتش در منطقه مرزی مهران برپا شده است، عنوان کرد: یکی از این موکب‌ها در میدان اربعین (چسبیده به پایانه مرزی) و دیگری بعد از دژبانی بهرام‌آباد (در فاصله ۳ کیلومتری تا مرز) برپا شدند.

امیر مولایی با اشاره به فعالیت دو آشپزخانه در مرز مهران برای تهیه غذای زوار موکب‌های ارتش، گفت: ما امسال آمادگی پذیرایی از بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در موکب‌های ارتش داریم؛ ضمن آنکه پذیرایی از زوار اربعین حسینی در این موکب‌ها به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود.

جانشین فرمانده قرارگاه غرب ارتش ادامه داد: در موکب‌های ارتش، علاوه بر تعمیرات کیف و کفش، غرفه‌های آرایشگاه و خیاطی و امور فرهنگی نیز پیش‌بینی شده است.

امیر مولایی یادآور شد: علاوه بر این دو موکب، هر کدام از یگان‌های نظامی قرارگاه غرب ارتش، خودشان در مسیری که هستند برای برپایی موکب اقدام کردند.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر تردد زوار از پایانه مرزی مهران به سمت کربلا روان است، اما ارتش همچون سال گذشته برای روزهای پایانی مانده به اربعین که تردد بسیار پرحجم است، ۴۰ دستگاه اتوبوس را برای انتقال و جابجایی زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در فاصله ۷ تا ۸ کیلومتری مرز مهران پیش‌بینی کرده است.