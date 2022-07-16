همراهی و همدلی ارتش در مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیرخم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی و فرمانده قرارگاه اربعین ارتش در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش افزود: در ایام و مناسبت‌های نورانی دهه امامت و ولایت، بویژه عید سعید غدیر خم، ارتش جمهوری اسلامی ایران طی همکاری با نهادهای مردمی بویژه باغداران خیر گل تهران و پاکدشت در ارسال دسته‌های گل جهت گل آرایی مرقدهای مطهر ائمه اطهار (علیهم السلام) در کربلای معلا، نجف اشرف، کاظمین و سامراء با استفاده از ظرفیت قرارگاه اربعین ارتش و خادمان افتخاری خدمت رسانی می‌کند.

وی افزود: همچنین ارتش در اربعین حسینی (ع) و در امتداد عید سعید غدیر خم نیز با استقرار موکب‌های خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات شامل موکب‌های اسکان و پذیرایی، بیمارستان‌های صحرایی و خدمات بهداشتی و درمانی در پایانه‌های مرزی که از سوی قرارگاه اربعین کشور اعلام خواهد شد، همچون سنوات گذشته به هموطنان عزیز خدمت رسانی خواهد کرد.

معاون اجرایی ارتش در ادامه درباره همراهی و همدلی ارتش جمهوری اسلامی ایران در میهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر که از چهار راه ولی عصر (عج) تا تقاطع پارک وی تهران، پس فردا دوشنبه و در روز عید غدیر خم برگزار خواهد شد، گفت: علاوه بر برگزاری جشن‌های باشکوه مراسم عید غدیر در مجتمع‌های مسکونی، مساجد، حسینیه‌ها و پادگانهای ارتش، جمع کثیری از خانواده‌ها و فرزندان کارکنان در قالب پایگاه‌های بسیج کوی‌های سازمانی در قالب تشکل‌های مردمی در مراسم معنوی و مردمی میهمانی ده کیلومتری غدیر، حضوری پرشور خواهند داشت تا باردیگر عشق و ارادت خالصانه و همیشگی خود را به مولای متقیان امام علی (ع) و خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) نشان دهند.