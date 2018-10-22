مصرف برق ۸ برابر جمعیت رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن متولی زاده در سی و سومین کنفرانس بین المللی صنعت برق با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نخبگان که بر تعامل دو جانبه نخبگان و نظام مدیریت کشور تاکید داشتند، گفت: کنفرانس برق ایران که امروز با حضور نخبگان برگزار می شود، نمونه عینی و موفق تعامل سازنده و مستمر صنعت برق کشور با نخبگان است. این همکاری نزدیک و تداوم آن طی سه دهه با بیش از ۷۵۰۰ مقاله ثبت شده و صدها کارگاه آموزشی و سمینارهای تخصصی نتایج ارزشمندی را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: در این دوره ۱۰۷۴ مقاله از بخش داخلی و خارجی کشور دریافت شد که توسط ۱۶۵ نفر از اساتید کمیته های علمی بررسی شد و از بین آنها ۳۸۳ مقاله برگزیده شد که ۲۲۰ مقاله آن به صورت شفاهی ارائه می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه طی ۴۰ سال گذشته رشد مصرف برق در ایران ۸ برابر رشد جمعیت کشور بوده است، گفت: این رشد نشان دهنده فعالیت چند برابری در این صنعت است. در حالی که تمام این مدت به دلیل نگاه دولتمردان و قانونگذاران، نرخ تکلیفی فروش برق پایین تر از هزینه واقعی برق بوده و این صنعت همواره تحت فشار و کمبودهای اقتصادی فعالیت کرده است.

متولی زاده افزود: طی این مدت با تعامل سازنده ای که با نخبگان داشتیم توانستیم راهکارهای مناسبی ارائه داده و از همت و توانمندی تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی استفاده کرده و عملکرد قابل قبولی را در این صنعت رقم بزنیم. به نحوی که این صنعت در بخش شاخص های مهم و کلیدی در منطقه و سطح جهان رتبه و جایگاه مناسبی دارد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، بیان داشت: تعامل با نخبگان در چنین شرایطی بیش از گذشته ضرورت دارد و در حال حاضر مساله اصلی صنعت برق، اقتصاد برق است و راهبرد اصلی وزارت نیرو برای این موضوع مدیریت توامان عرضه و تقاضا است و تامین برق در تابستان سال آینده نیز یک شاخص و فرصت برای ارائه راهکارهای لازم برای حل این چالش است.

به گفته وی، اصلاح مدل مصرف باید به یک مطالبه و گفتمان عمومی در کشور تبدیل شود و رسانه ها می توانند در بعد فرهنگ سازی و ارائه راه حل های فنی و اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند چرا که هدف ما اطلاع رسانی، آموزش و ایجاد انگیزه مناسب برای اصلاح مدل مصرف مشترکین است.

این مقام مسئول بهینه سازی مصرف برق به ویژه در دوران پیک مصرف در تابستان را یکی از مهمترین اولویت های کنفرانس بعدی صنعت برق دانست و گفت: یکی از اهداف اصلی ما تشویق مردم برای مشارکت حداکثری در تولید برق در مقیاس کوچک و در محل مصرف است. به این منظور تشویق مردم برای مشارکت در طرح های مدیریت بار و همچنین سرمایه گذاران برای تولید برق به ویژه در ایام گرم سال بسته های تشویقی مناسبی تهیه شده که به زودی رونمایی می شود.