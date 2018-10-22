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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد:

استقرار تعزیرات درفرودگاهها برای پیشگیری از تخلفات در ایام اربعین

استقرار تعزیرات درفرودگاهها برای پیشگیری از تخلفات در ایام اربعین

در نشست هماهنگی طرح اربعین مقرر شد نمایندگان سازمان‌های تعزیرات و حمایت به منظور پیشگیری و برخورد با تخلفات در فرودگاه‌ها مستقر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نشست طرح نظارتی اربعین با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و همکار در انجام این طرح برگزار شد.

وی افزود: در این نشست مقرر شد تمامی اقدامات با رویکرد پیشگیرانه انجام شود، اما با تخلفات نیز به سرعت و با قاطعیت برخورد شود.

رایگانی با اشاره به اینکه این طرح به دنبال پرونده سازی نیست، تصریح کرد: هدف ایجاد وضعیتی آرام و بدون تخلف در شان زوار اباعبدالله الحسین (ع) است و تمامی افراد مجری این طرح به عشق خدمت به مردم و بدون تعطیلی از ۲۸ مهرماه لغایت ۱۸ آبان ماه سال جاری به گزارش‌های و شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان هواپیمایی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی و ستاد خدمات سفر در این طرح نظارتی با هم همکاری و تعامل ویژه‌ای برقرار کرده اند و حتی مقرر شده نمایندگان این دستگاه‌ها در پایگاه‌های مشترک استان‌های هدف مرزی مستقر شوند تا نظارت‌ها به صورت لحظه به لحظه صورت پذیرد و با تخلفات احتمالی در محل برخورد لازم انجام شود.

کد مطلب 4437830

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