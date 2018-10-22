ظرفیت تولید انواع آبزیان در قم یک هزار تن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی قم، محمد رضا طاهری اظهار داشت: در راستای تقویت بخش آبزی پروری استان قم، سازمان جهاد کشاورزی جهت توسعه مزارع پرورش ماهی و مکانیزاسیون استخرها، کمک‌های فنی و اعتباری اعطا می‌نماید.

وی افزود: در همین راستا بیش از ۹ میلیارد ریال کمک فنی و اعتباری به ۵۰ نفر از کشاورزان استان اختصاص یافته که حاصل آن، یک هزار تن افزایش ظرفیت تولید انواع آبزیان در استان قم بوده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم تصریح کرد: از اهداف این طرح، کمک به ساخت استخرهای ذخیره آب دومنظوره پرورش ماهی در راستای بهبود مدیریت آبیاری مزارع، رعایت ساعات و حجم برداشت آب چاه در طول شبانه روز، بهره مندی از معافیت پرداخت هزینه برق در ساعات پیک مصرف برق، بهبود مدیریت آبیاری مزارع و همچنین پرورش انواع آبزیان و اشتغالزایی را می‌توان اشاره نمود.

وی بیان داشت: این روند در سالجاری همچنان ادامه دارد و کشاوزرانی که بخواهند استخرهای خود را تجهیز و مکانیزه نمایند می‌توانند با ارائه طرح به مدیریت شیلات و تصویب در کمیسیون کمک‌های فنی و اعتباری سازمان جهاد کشاورزی، از این مزایا استفاده نمایند.

طاهری با اشاره به شرایط لازم جهت دریافت کمک‌های فنی و اعتباری، خاطر نشان کرد: فرد متقاضی باید مالکیت آب، زمین و چاه را داشته باشد و اگر آب و زمین مشاع باشد باید رضایت محضری شرکاء مبنی بر اینکه آب ابتدا داخل استخر شده و بعد برای کشاورزی مصرف شود را اخذ نماید.

وی با تأکید بر اینکه سیاست سازمان جهاد کشاورزی، افزایش تولید در واحد حجم آب استخرهای پرورش ماهی است، گفت: با توجه به ادامه روند کم آبی در استان، توسعه کمی استخرهای ذخیره آب کشاورزی در اولویت کاری نبوده بلکه مهندسی مجدد و بهسازی استخرهای موجود، توسعه مکانیزاسیون و تجهیز استخرها به انواع تجهیزات هوادهی و ادوات تولید و توزیع اکسیژن، تجهیزات تنظیم و کنترل برداشت از آب چاه، تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آب استخر و توسعه روش‌های نوین آبزی پروری از اهداف این طرح به شمار می‌رود.