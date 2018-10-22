گرامیداشت صادق عبداللهی در رادیو پیام

به گزارش خبرنگار مهر، زنده یاد صادق عبداللهی نویسنده پیشکسوت رادیو که چند روز پیش درگذشت نویسندگی بخش صبحگاهی سه شنبه های رادیو پیام را بر عهده داشت.

به همین مناسبت بخش صبحگاهی سه شنبه اول مهر در رادیو پیام از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح به گرامیداشت این نویسنده پیشکسوت می پردازد.

در این ویژه برنامه که فردا صبح پخش می شود از نوشته های خود صادق عبداللهی استفاده می شود و همچنین در بخش هایی از آن هم صدای این نویسنده فقید پخش خواهد شد.

مرتضی اسدامرجی تهیه کننده و منوچهر والی زاده گوینده این ویژه برنامه هستند.