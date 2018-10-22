درباره ویدئوی طنزی که سروصدا کرد/ آشغال جمع کردن افتخار ماست!

مجله مهر: در روزهای گذشته ویدئوی ۱۵ ثانیه‌ای از یک پاکبان منتشر شده که در آن از زائران امام حسین می‌خواهد هرکجا که می‌خواهند آشغال بریزند تا آنها جمع کنند!

این ویدئوی طنز که بسیار دیده شده، احتمالا پاسخی به یکی از معاونان سابق رئیس جمهور است که با صحبتی حاشیه‌ساز درباره زائران راهپیمایی اربعین باعث شده بود تا موجی از واکنش‌های مجازی بر انگیخته شود.

زهرا ملکی فعال فرهنگی و خادم افتخاری حضرت معصومه (س) در این‌باره نوشته است: «همه‌ی ما فیلمی که یک پاکبان منتشر کرد رو دیدیم؛ برخوردهای مختلفی با این فیلم تو فضای مجازی شده، دیدم که خیلی‌ها مسخره کردند. عده‌ای هم نقد داشتند که چرا این حرف زده شده و تبلیغ منکر صورت گرفته. اما بگذارید چیزی رو براتون روشن کنم.

شاید تعداد کمی از شماها دلیل حرف این پسر و عمق لذتش از این حس رو متوجه بشید. من غبار روبم؛ غبارروب حرم حضرت کریمه سلام الله علیها. به عبارت دیگه، آشغال جمع‌کن هستم. شاید باورتان نشود اما آشغال‌های داخل حرم هم برای ما عزیزند! در واقع، روزیِ ما تو حرم آشغاله! از دیدن و جمع‌کردنش خوشحال هستیم! اصلا عاشق پوست تخمه و دستمال‌کاغذی‌های مچاله‌شده‌ی روی زمین افتاده‌ هستیم. وقتی برای شیفت فوق‌العاده‌ی‌ بعد از مراسم‌های خاص به حرم می‌رویم، لذت‌بخش‌ترین چیز برای ما، سروصدای آشغال‌هایی است که می‌خورند به لوله‌ی جاروبرقی و بالا می‌روند! گاهی اوقات وقتی به‌هم می‌رسیم از هم می‌پرسیم، امروز چی کاسب بودی؟ و جواب می‌دیم، هیچی... حرم خیلی تمیز بود.

بچه‌ها، رفقا، دوستان، بزرگواران، شما مسئولید. مسئولید که آشغال روی زمین نریزید، به‌جز مسئولیت اجتماعی‌اش، گاهی شاید مدیون هم بشید. شما نباید بریزید... و این فرق داره با چیزی که من می‌گم. نریختن وظیفه شماست و جمع‌کردن وظیفه‌ی ما.

شاید بگید ما نریزیم که شما رزق‌تون از کجا می‌رسه؟ باید بگم خدا روزی رسونه! حساب آشغال‌هایی که سهواً روی زمین ریخته می‌شه جداست، هستند آدم‌هایی که نمی‌دونن کارشون بده. بچه‌هایی که ناآگاهن و کسایی که جایی رو ندارن تا آشغال رو اونجا بریزن. همیشه آشغال هست.. رزق ما جور میشه.

وقتی نقدهایی که به حرف این پسر شده رو خوندم، خواستم توضیحی بدم تا شما هم مثل من متوجه بشید چرا این پسر از آشغال‌ریختن شما استقبال می‌کنه. باید با گوش دل حرفش رو بشنوید. خوش به سعادت‌تون که آشغال‌جمع‌کنِ زائرای اباعبدالله‌ هستید.»