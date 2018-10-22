خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تیم فوتبال پرسپولیس که به واسطه محکوم شدن در پرونده انتقال مهدی طارمی از دو پنجره نقل و انتقالات محروم بود، با کمترین تعداد بازیکن تاثیرگذار و قابل اتکا به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسید و حالا در آستانه فینالیست شدن است.

شاگردان برانکو ایوانکوویچ در حالی به این موفقیت بزرگ رسیده اند که در کنار مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی هم موقعیت خوبی دارند. آنها با وجود کمبود بازیکنی که در تیمشان وجود دارد اما با انسجام و تمرکز و مدیریت خوب برانکو در آستانه شکستن یک طلسم هستند.

سرخپوشان تهرانی که با حذف الدحیل در ورزشگاه آزادی دست به کار بزرگی زدند و به نیمه نهایی صعود کردند، در دیدار رفت برابر السد دومین کار بزرگ برابر تیم های متمول قطری را انجام دادند و با برتری یک بر صفر از زمین خارج شدند.

بعد از این پیروزی بود که بسیاری از هواداران و علاقمندان، این تیم را فینالیست لیگ قهرمانان آسیا دانستند. این درحالی است که برخی کارشناسان نیز به درستی هشدارهایی را به بازیکنان و کادر فنی و حتی هواداران دادند که کار هنوز تمام نشده و باید ۹۰ دقیقه دیگر برای تحقق یک رویا تلاش کرد و جنگید.

با فرض صعود پرسپولیس به فینال مسئولان فوتبال و ورزش ایران به تکاپو افتادند که زیرساخت های ورزشگاه آزادی برای میزبانی دیدار فینال را هرچند به طور موقت فراهم کنند. هر چند همین ذهنیت هم خطراتی برای پرسپولیسی ها دارد اما به هر حال باید به فکر آبروداری هم بود.

حالا در آستانه بازی برگشت و صعود احتمالی سرخ ها به فینال، چند خطر بزرگ سرخپوشان را تهدید می کند. اولین خطر غرور و اعتماد به نفس بی مورد بازیکنان خواهد بود که اگر خود را از پیش برنده بدانند و تصور کنند به واسطه پیروزی یک بر صفر در دیدار رفت می توانند راهی فینال شوند، ضربه جبران ناپذیری خواهند خورد.

علاقمندان به فوتبال به خصوص پرسپولیسی ها خوب به خاطر دارند که در فینال یکی از رقابت های آسیایی که پرسپولیس دیدار رفت را با نیسان ژاپن مساوی کرد، چگونه در بازی برگشت با یک شکست فرصت طلایی را به حریف ژاپنی دادند و یک بر صفر شکست خوردند.

حالا هم بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس باید مراقب باشند که خطر غرور و اعتماد به نفس کاذب آنها را از محقق کردن یک رویا دور نکند. خطر بعدی در مورد میزبانی مسئولان و هواداران هستند. قطعا ورزشگاه آزادی مملو از تماشاگران خواهد شد و این حضور پرتعداد می تواند تبعاتی هم برای فوتبال ایران داشته باشد.

اگر این احتمال را مطرح کنیم که پرسپولیسی ها از حریف عقب بیفتند و رسیدن به فینال را دور از دسترس بدانند، آنگاه تماشاگرانی پیدا خواهند شد که با پرتاب اشیا و مواد متفرقه سلامت بازی و بازیکنان حریف را به خطر بیندازند و در شرایطی که کنفدراسیون آسیا و خصوصا عربستانی ها روی میزبانی ایران حساس هستند، دردسر جدیدی برای فوتبال کشورمان ایجاد شود.

پرسپولیسی ها در شرایطی می توانند از این خطرات به سلامتی عبور کنند و راهی فینال شوند که همه بازیکنان، کادر فنی و تماشاگران در همین راستا رفتار و حرکت کنند و دست در دست هم از اعتبار و آبروی فوتبال ایران دفاع کنند.