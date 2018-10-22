وجود پوشش امنیتی کامل در مرزهای شلمچه و چذابه

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه سردار حیدر عباس زاده امشب در حاشیه بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نیروی انتظامی خوزستان به عنوان دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین در استان خوزستان معرفی شده است، گفت: در بحث امنیت زائران اربعین حسینی در دو مرز شلمچه و چذابه نیروی انتظامی تمامی تمهیدات و اقدامات لازم اعم از تامین نظم و امنیت انتظامی و ترافیکی را به انجام رسانده است.

وی افزود: با همکاری سپاه، بسیج و ارتش از ورودی استان تا پایانه ها، توقفگاه ها، پارکینگ ها و مواکب داخل و بین شهری کارها تقسیم و وظیفه هر واحد مشخص شده است.

وی اظهار کرد: سپاه و نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت مواکب در داخل شهر و مواکبی که در پایانه ها هستند توسط نیروی انتظامی پوشش امنیتی داده شده اند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون خوشبختانه هیچ مشکل امنیتی در دو مرز شلمچه و چذابه وجود نداشته است.

سردار عباس زاده با تاکید بر اینکه زائران اربعین به طور حتم ویزای خود را از مراکز معتبر معرفی شده و تهیه کنند، یادآور شد: درباره ویزای جعلی از ماه ها پیش توسط مسئولان نیروی انتظامی و سایر مسئولان استانی و کشوری در مورد اینکه زائران برای دریافت ویزا به مراکز معتبر مراجعه کنند به طور مرتب تذکرات لازم داده شده اما متاسفانه باز هم برخی از زائران ویزای خود را از مراکز غیر معتبر آنهم به دلیل پائین بودن نرخ ویزا دریافت کرده اند .

وی گفت: برای این دسته از زائران امکان عبور از مرز وجود ندارد و به طور حتم با مشکل مواجه می شوند، این مشکل از جانب ما نیست و اگر ما نیز به آنها اجازه خروج بدهیم باز از سوی طرف عراقی با مشکل مواجه می شوند و عراقی ها نیز از ورود آنها به خاک کشورشان جلوگیری می کنند.

وی ضمن تاکید دوباره بر دریافت ویزای از مراکز معتبر افزود: متاسفانه برخی از هم وطنان به این تذکرات توجه نمی کنند و به همین دلیل در مرزها دچار مشکل می شوند، با تلاش های نیروی انتظامی تاکنون چندین باند صدور ویزای جعلی را در خوزستان شناسایی، کشف و تحویل مراجع قضایی کرده ایم، ویزاهای جعلی کشف شده از این باندها متفاوت بوده به طوریکه تنها از یک باند بیش از ۲۰۰ ویزای جعلی کشف و ضبط شد.