بادی که به بند کشید/عائله مندی شیرازی در انتظار خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، دوم مهر ماه سال ۹۳ بود که آقا یعقوب بدون اخذ مجوز قانونی در زمینی در روستایی از توابع شهرستان شیراز در کسوت کارگر به خاطر امرار معاش در احداث ساختمانی مشغول به کار می شود. ساختمان احداث شده و پس از تحویل پروژه، به دلیل ارتباط خویشاوندی کارفرما با صاحب ملک، مسئولیت دیوار چینی باغچه مجاور خانه هم به عهده اقا یعقوب گذاشته می شود.

در این عملیات که انجام آن به صورت روزمزدی تعیین می‌شود کارگری که در قامت استادکاری ظاهر شده بعد از تحویل زودتر از موعد آن را تحویل داده و راهی روستای محل سکونت خود می‌شود.

او تجربه سال‌ها کار ساختمانی داشته اما در عملیات دیوارچینی به طول ۱۱ متر و ارتفاع سه متر بدون اجرای شناژ، مورد تعهد شده را انجام داده و از آنجایی که این اقدام در شرایطی از سال رخ می‌دهد که به دلیل فضای محیطی آن منطقه بادهای نسبتا شدیدی در طول سال می‌وزد، در شرایطی که آسمان به تازگی تیره شده بود ،دیوار چیده شده به واسطه وزش بادی با شدت ۵۴ کیلومتر بر ساعت بر روی فرزند مالک خانه آوار می‌شود.

آسیب وارده بر ناحیه سر و کمر به قدری بود که به محض برگشتن دیوار بر روی فرد گرفتار در دم جان باخته و همین داغ سبب می‌شود تا اهالی این خانه بدون فاصله در شرایطی که رخت عزا بر تن داشتند بر علیه آقا یعقوب اقامه دعوی کنند. در جریان آمدن و رفتن‌ها در نهایت دادگاه مقصر واقعه را به دلیل نقض مفاد ملی ساختمان از سوی مجری عملیات دیوارچینی به ۳۰ درصد دیه کامل یک مرد مسلمان محکوم می‌کند.

در این فرآیند قضایی مالک خانه به دلیل عدم جواز احداث بنا از مراجع صدور پروانه و همچنین عدم استفاده از خدمات مهندس ناظر در انتخاب ضخامت دیوار ۲۰ سانتی‌متری بجای ۳۵ سانتی‌متری خود تا ۷۰ درصد در وقوع حادثه مقصر شناخته می‌شود.

طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی ستاد دیه این کارگر ۴۵ ساله که سرپرستی یک خانواده ۴ نفره را نیز برعهده دارد امروز اگرچه از زیر بار دیه کامل به نوعی رهایی یافته اما در تامین همین مبلغ درمانده و با وجود حمایت‌های صورت گرفته این بدهی تا حدودی تقلیل داشته اما بابت الباقی ۴۵ میلیون تومانی از اردیبهشت ماه امسال همچنان در حبس است.

نیکوکارانی که تمایل دارند در جریان آزادی این بدهکارِ غیربزهکار مشارکت کنند، می‌توانند با روابط عمومی ستاد دیه کشور به شماره ۱۵ ــ ۸۸۹۱۶۰۱۲ تماس حاصل نمایند.