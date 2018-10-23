به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از صعود سرخپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه ازادی گفت: واقعا نمی دانم چه باید بگویم. کار خیلی خیلی بزرگی انجام شد. فکر می کنم توپی که روی سر ژاوی افتاد و من دفع کردم به خاطر دعای مردم بود. ۴۰ میلیون نفر حداقل دعا کردند و صدهزار نفر در ورزشگاه بودند.

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس ادامه داد: به هیچ یک از پیشنهاداتی که بعد از جام جهانی رسید فکر نکردم. اصلا هم برایش فکر نکردم. خیلی خوشحالم که ماندم. از این اتفاق خیلی خوشحالم.

دروازه بان پرسپولیس درباره دیدار فینال ادامه داد: ما به فینال رفتیم. دومی با حذف شدن فرقی ندارد. می خواهیم قهرمان شویم. مردم هیچ چیز جز قهرمانی از ما نمی خواهند. چهارمین سال است که برانکو اینجاست. واقعا از برانکو ممنون هستیم. ابتدای سال خیلی بازیکنان رفتند. دست برانکو واقعا خالی بود. با این حال به او تبریک می گویم.

دروراه بان پرسپولیس ادامه داد: امیدوارم واقعا برانکو با این همه تلاش و دست خالی کاری کند که باز هم به قهرمانی برسیم و این بار در آسیا.

بیرانوند در پاسخ به این سوال که پنالتی کریس رونالدو برایت لذتبخش بود یا ضربه سری که امشب از ژاوی گرفتید که پاسخ داد: فکر می‌کنم ضربه‌ای که از ژاوی گرفتم لذتبخش تر بود. چون به هر حال باشگاه کهن پرسپولیس با این خیل از هوادارانش به فینال رسید. من خوشحالم این ضربه را گرفتم.