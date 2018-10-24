ارزشمندترین جایزه هنری ژاپن به ستاره سینمای فرانسه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاترین دنو ستاره سینمای فرانسه با ارزش ترین جایزه هنری ژاپن را روز سه شنبه ۲۳ اکتبر در مراسمی در شهر توکیو در حضور آکی‌هیتو امپراتور ژاپن دریافت کرد.

دنو این جایزه را که با نام پرمیوم ایمپریاله شناخته می شود برای دستاوردهایش در سینما و تئاتر به دست آورد.

بنا به اعلام خبرگزاری کیودوِ ژاپن، آکی‌هیتو امپراتور ۸۴ ساله ژاپن که در پایان ماه آوریل از سمتش کناره گیری می کند پس از اهدای جایزه به کاترین دنو، دست این بازیگر فرانسوی را فشرد و به او تبریک گفت.

کاترین دنو در طول ۶۰ سال فعالیت هنری در بیش از ۱۰۰ فیلم بازی کرده است.

دنو ۷۵ ساله هم اکنون در فیلم جدید هیروکازو کورئیدا کارگردان ژاپنی برنده جایزه نخل طلای کن بازی می کند.

کاترین دنو در کنفرانس خبری روز دوشنبه ۲۲ اکتبر گفت خوش شانس است که می تواند با کورئیدا کار کند و از کورئیدا تشکر کرد که در فیلمبرداری فیلم وقفه ای ایجاد کرده تا او بتواند در این مراسم حضور یابد.