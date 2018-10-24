بزرگترین شناور لنج چوبی ایران در بندرکنگ به آب انداخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگ‌ترین شناور لنج چوبی ایران عصر سه شنبه با حضور استاندار به آب انداخته شد. این شناور از ظرفیت حمل هزار و ۵۰۰ تن کالا برخوردار است و قابلیت دریانوردی در آب های خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند را دارد.

این لنج چوبی با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی ساخته شده و دارای ۵۱ متر طول، ۲۴ متر عرض و هفت متر ارتفاع است و ۲۱ نفر در آن مشغول به کار می شوند.

فریدون همتی استاندار هرمزگان عصر سه شنبه در آئین به آب اندازی این شناور، عنوان کرد: لنج سازی در تاریخ و فرهنگ بندرکنگ ریشه دارد و مردمان این دیار از گذشته های دور به این صنعت اشتغال داشته اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بالغ بر هزار نفر در زمینه ساخت و تعمیرات انواع شناور و لنج در بندرکنگ مشغول فعالیت هستند.

استاندار هرمزگان افزود: در راستای توسعه هرچه بیشتر صنعت ساخت شناور و لنج در شهرستان بندرلنگه و به ویژه بندرکنگ حمایت های ویژه ای را خواهیم داشت.