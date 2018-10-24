مصاف شهرداری با پیام خراسان/ورامینی ها در پی دومین پیروزی هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: هفته دوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه برگزار می شود، که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های شهرداری ورامین و پیام خراسان به مصاف یکدیگر می روند.

شهرستان ورامین که در این لیگ، هفتمین سال حضور نماینده خود در لیگ برتر والیبال کشور را تجربه می کند، ۶ سال گذشته را بسیار پر فراز و نشیب و اما غرورآفرین پشت سر گذاشته و حتی توانسته به مقام قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور و جام باشگاه های آسیا نیز برسد.

این باشگاه با اسامی متین، متین صالحین، صالحین و هم اکنون نیز شهرداری ورامین، به خوبی توانسته نماینده دیار پرشور و هیجان ورامین با جوانانی عاشق والیبال باشد.

این تیم گام اول را در حساس ترین مسابقه هفته اول مقابل تیم پر ستاره خاتم اردکان با یک پیروزی ۳ بر یک آغاز کرد، تا خط و نشانی برای دیگر رقبا کشیده باشد.

در این هفته تیم های شهرداری گنبد، پیکان تهران، سایپا، کاله و فولاد سیرجان ایرانیان نیز از دیگر تیم هایی هستند، که می آیند، تا دومین برد خود را جشن بگیرند.

اما برعکس شهرداری ورامین، پیام خراسان هفته اول را با پیروزی آغاز نکرد و در مقابل کاله آمل ۳ بر یک مسابقه را واگذار کرد، تا برای این که همچنان شور و هیجان مسابقات را برای خراسانی ها حفظ کند، تنها به کسب ۳ امتیاز از میهمان ورامینی فکر کند.

رضی پور باید ۳ هفته استراحت کند

ورامینی ها در مسابقه مقابل پیام خراسان، محمد رضی پور سرعتی زن را به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا به همراه ندارند و این امر کار آن ها را قدری سخت می کند.

پزشک تیم والیبال شهرداری ورامین در خصوص آخرین وضعیت رضی پور به خبرنگار مهر گفت: پیچ خوردگی پای رضی پور از نوع پیچ خوردگی درجه سه است و حداقل سه هفته زمان برای بهبودی کامل این بازیکن نیاز است.

سعید ضیغمی افزود: در حال حاضر هفته دوم دوره درمان سپری می شود و پیش بینی می کنیم این بازیکن از دیدار مقابل شهروند اراک بتواند برای شهرداری ورامین به میدان رود.

باید روند پیروزی ها را ادامه دهیم

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین در خصوص مسابقه شاگردانش با میزبان مشهدی به خبرنگار مهر گفت: تیم ما هم اکنون در رده ششم جدول است و در بازی گذشته که بیرون از خانه بود، نتیجه خوب و امیدوار کننده‌ای کسب کرده است.

رحمان محمدی راد با اشاره به برد تیمش برابر خاتم اردکان بیان داشت: در بازی با خاتم اردکان که یکی از رقبای اصلی ما و از مدعیان بود، در رقابتی سنگین توانستیم در ست چهارم حریف را مغلوب کنیم.

وی افزود: در صورت ادامه این روند می‌توانیم امیدهای زیادی داشته باشیم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین اضافه کرد: در هفته دوم نیز رقابت بسیار حساسی با تیم پیام خراسان داریم، زیرا با توجه اهمیت مسابقات این هفته، تیم‌ها ضعف‌های هفته اول خود را برطرف کرده‌اند و نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت.

تیم شهرداری ورامین در این فصل از رقابت های لیگ برتر با بازیکنانی نظیر پرویز پزشکی، حمید حمودی، پوریا فیاضی، آرش تقوی، آرش کشاورزی، بهنام ابراهیمی، ماهان حسین پور، محمد محمدکاظم، علیرضا جلالی، مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، محمد رضی، حمید طرآبادی، احسن الله شیرکوند، امین رضوی و مصطفی شیرکوند به مصاف رقبای خود می رود و باید منتظر ماند و دید که نماینده والیبال ورامین چه نتایجی در هفتع دوم لیگ برتر کسب خواهد کرد و آیا نوار پیروزی هفته اول ورامینی ها ادامه خواهد داشت، یا خیر.

گفتنی است که تیم شهرداری ورامین روز چهارشنبه و از ساعت ۱۶ در سالن مهران مشهد، میهمان پیام خراسان خواهد بود و این مسابقه که از شبکه خراسان رضوی پخش زنده می شود، را مرتضی اکرمی و مهرداد شوشتری داوری خواهند کرد و محمد حسن خوش دل ناظر داوری و غفار درخشنده نماینده سازمان لیگ خواهند بود.

تعداد زیادی از هواداران ورامینی نزدیک به یک هزار کیلومتر برای تماشای دیدار تیم محبوب خود طی کرده و تماشاگر تمرین های این تیم در مشهد بوده و نیز مسابقه مقابل پیام خراسان خواهند بود.