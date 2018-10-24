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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ مرغ/قیمت به ۱۰هزارو ۳۰۰ تومان رسید

افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ مرغ/قیمت به ۱۰هزارو ۳۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ این کالا در مراکز خرده فروشی به ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به کیلویی ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۹۰۰۰تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۹۲۰۰ تومان و خرده فروشی مرغ شمال ۹۵۰۰ تومان است.

یوسف خانی قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن  را ۸۶۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد:نرخ هرکیلوگرم سینه با کتف ۱۴۰۰۰ تومان،سینه بدون کتف ۱۵۰۰۰ تومان و فیله ۱۶۰۰۰ تومان است.

وی گفت: همکاران ما توجه کنند قیمتهای اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و آنها می‌توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب ۱۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.

کد مطلب 4439925

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