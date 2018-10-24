به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد تربیتی حیات با همکاری شماری از مؤسسه‌های فعال در حوزۀ تعلیم و تربیت، نخستین رویداد گردآوری روایت‌های راهپیمایی اربعین از منظر تربیت را با عنوان «تربت و تربیت؛ مطالعات تربیتی پیاده‌روی برگزار می‌کند.

این رویداد در ۹ محور زیر به مطالعۀ ابعاد تربیتی پیاده‌روی اربعین می‌پردازد و در نخستین نوبت برگزاری در سال ۱۳۹۷، بر محور اول، روایت تجربه‌های تربیتی در پیاده‌روی اربعین، متمرکز است.

۱. روایت تجربه‌های تربیتی در پیاده‌روی اربعین

۲. مطالعات تربیتی و روایت پیاده‌روی اربعین

۳. فلسفه مطالعات تربیتی پیاده‌روی اربعین (معنا، ضرورت، امکان، قلمرو، مطلوبیت)

۴. روش‌های مطالعات تربیتی پیاده‌روی اربعین

۵. چالش‌های مطالعات تربیتی پیاده‌روی اربعین

۶. مطالعات تربیتی اربعین و ساحت‌های تربیت

۷. مطالعات تربیتی اربعین و تحول در علوم تربیتی

۸. رویکردها و نظریه‌های تربیتی و پیاده‌روی اربعین

۹. مفهوم‌پردازی تربیتی ناظر به پیاده‌روی اربعین

از تمام اندیشمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندانی که در پیاده‌روی عظیم اربعین اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام گام نهاده‌اند، دعوت می‌کنیم روایت‌های خود را تا ۳۰آبان۱۳۹۷ برای این رویداد بفرستند.

نشست نهایی هم‌اندیشی این رویداد با حضور صاحب‌نظران علوم تربیتی کشور، دی۱۳۹۷ برگزار می‌شود. در این نشست از روایت‌های برتر تقدیر خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی و شرکت در این رویداد با شناسۀ @ArbaeenES_admin تماس بگیرند.

کارگاه آموزشی «پژوهش روایی؛ ابزاری ممکن برای انتقال آورده‌های تربیتی» با تمرکز بر روایت‌پژوهی تربیتی پیاده‌روی اربعین با ارائه «بهروز مهرام» و نشست تخصصی «تأملات معناشناسانه دربارۀ مطالعات اربعین؛ اول شخص پیاده» با حضور «محمدمهدی فاطمی صدر» در بنیاد حیات برگزار شده است.

علاقه‌مندان به دریافت فایل صوتی کارگاه، می‌توانند کانال بنیاد تربیتی حیات را به نشانی @hayaat_ir دنبال کنند.