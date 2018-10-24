به گزارش خبرنگار مهر، قراردادی که چند سال پیش از سوی مدیریت وقت باشگاه تراکتورسازی برای تامین البسه تیم فوتبال این باشگاه منعقد شده بود از سوی مدیریت فعلی نادیده گرفته شده تا کار به شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا کشیده شود.

در زمان مدیریت مصطفی آجورلو در تراکتورسازی این باشگاه با شرکت لی نینگ قراردادی تا پایان فصل ۱۳۹۹ فوتبال ایران منعقد کرد و طبق توافق طرفین این شرکت باید برای چند فصل تامین کننده البسه سرخ های تبریز باشد.

با این پس از روی کار آمدن مدیریت جدید مسئولان باشگاه این قرارداد را نادیده گرفتند و با شرکت های دیگر وارد مذاکره و همکاری شدند. همین امر سبب شد مسئولان شرکت لی نینگ به طور قانونی برای گرفتن مطالبات خود اقدام کنند.

عیسی براری نماینده این شرکت در ایران ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: از چند وقت پیش با آقای اسدی در این مورد صحبت کردیم و پس از پیگیری های زیاد از ما خواستند که به تبریز برویم و مشکل را حل کنیم اما علی رغم مذاکراتی که صورت گرفته است هنوز مشکل پابرجاست.

وی ادامه داد: براساس قراردادی که قبلا امضا شده است ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از باشگاه تراکتورسازی طلبکار هستیم و این موضوع را هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا منتقل کرده ایم. البته این کار را وکلای اماراتی شرکت انجام داده اند.

براری ادامه داد: بنده به عنوان یک ایرانی تلاش کردم اجازه ندهم این مشکل به آسیا و فیفا کشیده شود اما وکلای اماراتی شرکت به خاطر بدعهدی مسئولان تراکتورسازی این کار را انجام دادند و در صورتی که رای صادر شود این باشگاه چند میلیارد خسارت خواهد دید.

وی در پایان گفت: امیدوارم آقای اسدی و مسولان باشگاه زودتر این مشکل را حل کنند تا کار به صدور حکم از سوی فیفا کشیده نشود.