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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

معاون بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان:

نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان از بندر چابهار بازدید کرد

نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان از بندر چابهار بازدید کرد

چابهار - معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از بازدید «عصمت الله ایرگاشیف»، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان از بندر چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سید حسن ابراهیمی اظهار داشت: «عصمت الله ایرگاشیف»، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان در رأس هیاتی سیاسی- اقتصادی شامل بهادر عبدالله یف، سفیر ازبکستان در تهران، فضل‌الدین سعدالله یف قائم مقام راه آهن ازبکستان و اسلم اکبراف معاون مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه ازبکستان روز سه‌شنبه ۱ آبان ماه به چابهار سفر کردند و از ظرفیت های این بندر برای استفاده تجار ازبکستان بازدید کردند.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین سپس نشست مشترک مدیران اداره ‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با این هیأت برگزار عنوان شد بر توسعه فاز اول چابهار عمدتا با توجه‌ به ظرفیت‌های ترانزیت کالای پسکرانه آن در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و افغانستان بوده است.

وی افزود: چابهار به عنوان بندری اقیانوسی می‌تواند مسیر مناسبی برای انتقال، ترانزیت و صادرات پنبه و منابع غنی معدنی ازبکستان باشد؛ هم‌چنین چابهار مسیری مطمئن و به صرفه برای رسیدن تبادلات تجاری هند و ازبکستان به دو میلیارد دلار در سال بر اساس توافق دو کشور است.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امتیاز بندر چابهار، اقیانوسی بودن، خارج بودن آن از تنگه هرمز و نزدیکی به مسیرهای اصلی تجارت دریایی است که چابهار را بندری به‌صرفه و مطمئن برای تجار آسیای میانه به‌ویژه ازبکستان می نماید؛ بندر چابهار کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر برای اتصال کشورهای آسیای میانه و به ویژه ازبکستان به آب‌های آزاد است.

کد مطلب 4440120

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