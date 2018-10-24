نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان از بندر چابهار بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سید حسن ابراهیمی اظهار داشت: «عصمت الله ایرگاشیف»، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان در رأس هیاتی سیاسی- اقتصادی شامل بهادر عبدالله یف، سفیر ازبکستان در تهران، فضلالدین سعدالله یف قائم مقام راه آهن ازبکستان و اسلم اکبراف معاون مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه ازبکستان روز سهشنبه ۱ آبان ماه به چابهار سفر کردند و از ظرفیت های این بندر برای استفاده تجار ازبکستان بازدید کردند.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین سپس نشست مشترک مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با این هیأت برگزار عنوان شد بر توسعه فاز اول چابهار عمدتا با توجه به ظرفیتهای ترانزیت کالای پسکرانه آن در کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) و افغانستان بوده است.
وی افزود: چابهار به عنوان بندری اقیانوسی میتواند مسیر مناسبی برای انتقال، ترانزیت و صادرات پنبه و منابع غنی معدنی ازبکستان باشد؛ همچنین چابهار مسیری مطمئن و به صرفه برای رسیدن تبادلات تجاری هند و ازبکستان به دو میلیارد دلار در سال بر اساس توافق دو کشور است.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امتیاز بندر چابهار، اقیانوسی بودن، خارج بودن آن از تنگه هرمز و نزدیکی به مسیرهای اصلی تجارت دریایی است که چابهار را بندری بهصرفه و مطمئن برای تجار آسیای میانه بهویژه ازبکستان می نماید؛ بندر چابهار کمهزینهترین و کوتاهترین مسیر برای اتصال کشورهای آسیای میانه و به ویژه ازبکستان به آبهای آزاد است.
نظر شما