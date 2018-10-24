پروژه سامانه گرمسیری با جدیت در ایلام دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای استان ایلام با حضور مشاور وزیر نیرو اظهار کرد: مقام معظم رهبری به این پروژه عنایت ویژه ای دارند و دولت نیز اهتمام ود را برای اجرای و تکمیل آن بکار گرفته است.

وی ادامه داد: قرار است در چارچوب این پروژه انقلاب بزرگی در سطح اراضی آبی استان ایجاد و شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان باشیم.

استاندار ایلام گفت: بر مبنای برنامه های طراحی شده سطح زیر کشت اراضی آبی استان ایلام با اجرای کامل پروژه سامانه گرمسیری از ۷۰ هزار هکتار کنونی حدود ۳ برابر افزایش و به ۲۰۰ هزار هکتار برسد.

سلیمانی اضافه کرد: همه مسئولان ذیربط باید با جدیت این پروژه ملی را پیگیری و دنبال کنند تا استان هرچه زودتر از مزایای آن بهره مند شود.

وی ادامه داد: اجرای این پروزه ضمن اینکه اشتغال در حوزه کشاورزی و آب و خاک استان را افزایش خواهد داد می تواند در تولید محصولات کشاورزی نیز انقلاب بزرگی ایجاد کند.

استاندار ایلام در ادامه به وضعیت منابع آبی استان پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سد چم گردلان مهم ترین منبع تامین آب شرب مرکز استان است باید برای ارتقا کیفیت آن بویژه در فصل بارندگی که شاهد کدر شدن آن هستیم کار کارشناسی و جاره اندیشی صورت گیرد.

در پایان این مراسم علی پوراحمد به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای ایلام معرفی و از تلاش های ذوالفقار مهدی زاده تقدیر شد.