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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

فرمانده نیروی زمینی سپاه:

پاکستان ازتمام ظرفیت‌ها برای آزادی مرزبانان ایرانی استفاده می‌کند

پاکستان ازتمام ظرفیت‌ها برای آزادی مرزبانان ایرانی استفاده می‌کند

سردار پاکپور از قول مقامات نظامی و امنیتی پاکستانی برای استفاده از تمامی ظرفیت هایشان در آزادی مرزبانان کشورمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در گفتگویی در اسلام آباد و در پایان سفر یک روزه به پاکستان در فرودگاه نظامی «نورخان» گفت: مقامات پاکستان قول دادند برای آزادی مرزبانان کشورمان از تمام ظرفیت هایشان استفاده کنند.

وی افزود: بعد از اتفاقی که در مرز میرجاوه افتاد، رایزنی‌های مختلفی از طریق وابسته نظامی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با مسئولان نظامی و امنیتی این کشور داشتیم اما باحضور در پاکستان با مقامات این کشور نیز رودررو رایزنی و مذاکره کردیم.  

سردار پاکپور تصریح کرد: در جلسه ای که با مسئولان و مقامات نظامی و امنیتی پاکستان به ویژه فرمانده ارتش این کشور داشتیم نگرانی‌های خود را در مورد ناامنی های مرزی مطرح کردیم و درخصوص آزادی گروگان های ایرانی که در مرز میرجاوه ربوده شده اند با آنها صحبت کردیم و آنان قول دادند از تمام ظرفیت‌های خود برای آزادی و سلامت گروگان ها استفاده کنند.  

فرمانده نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: درباره موضوع امنیت مرزی همچنین با ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش و دیگر مقامات نظامی پاکستان گفتگو شد.

سردار محمد پاکپور با تاکید بر نیاز به حضور بیشتر پاکستان در مرزها گفت: تحرکات تروریستی که در مرز اتفاق می‌افتد باید از طریق همکاری دوجانبه دفع شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت گروگان ها گفت: در حال حاضر نمی توانیم چیزی بگوییم اما این هم به نوبه خود خبر خوبی است که این اراده در مسئولان نظامی و امنیتی پاکستان وجود دارد که با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیت های خود برای آزادی گروگان‌های ایرانی تلاش کنند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: تروریست ها عامل دشمنان ملت ایران و سازمان های جاسوسی بیگانه هستند و هدف آنان مخدوش کردن روابط پاکستان و ایران است. لذا به نظر می رسد که طرف ثالثی وجود دارد که به دنبال بر هم زدن رابطه دو کشور است و ما باید هوشیار باشیم و تلاش کنیم که آنها موفق نشوند و با مقامات پاکستانی در این زمینه صحبت های جدی داشتیم.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که برادران پاکستانی از نفوذ تروریست ها جلوگیری کنند و مرزهای خود را برای تروریست ها ناامن و امنیت را در مرزهای خود ایجاد کنند.

گفتنی است، هیاتی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بررسی وضعیت سربازان ربوده شده و گفتگو با مقامات نظامی و اطلاعاتی پاکستان، وارد اسلام آباد شده بود که پس از دیدار با مقامات نظامی و دولتی پاکستان از جمله نشستی با ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان و بررسی موضوع ربوده شدن مرزبانان کشورمان، به کشور بازگشتند.

کد مطلب 4440191
هادی رضایی

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