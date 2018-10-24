به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در گفتگویی در اسلام آباد و در پایان سفر یک روزه به پاکستان در فرودگاه نظامی «نورخان» گفت: مقامات پاکستان قول دادند برای آزادی مرزبانان کشورمان از تمام ظرفیت هایشان استفاده کنند.

وی افزود: بعد از اتفاقی که در مرز میرجاوه افتاد، رایزنی‌های مختلفی از طریق وابسته نظامی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با مسئولان نظامی و امنیتی این کشور داشتیم اما باحضور در پاکستان با مقامات این کشور نیز رودررو رایزنی و مذاکره کردیم.

سردار پاکپور تصریح کرد: در جلسه ای که با مسئولان و مقامات نظامی و امنیتی پاکستان به ویژه فرمانده ارتش این کشور داشتیم نگرانی‌های خود را در مورد ناامنی های مرزی مطرح کردیم و درخصوص آزادی گروگان های ایرانی که در مرز میرجاوه ربوده شده اند با آنها صحبت کردیم و آنان قول دادند از تمام ظرفیت‌های خود برای آزادی و سلامت گروگان ها استفاده کنند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: درباره موضوع امنیت مرزی همچنین با ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش و دیگر مقامات نظامی پاکستان گفتگو شد.

سردار محمد پاکپور با تاکید بر نیاز به حضور بیشتر پاکستان در مرزها گفت: تحرکات تروریستی که در مرز اتفاق می‌افتد باید از طریق همکاری دوجانبه دفع شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت گروگان ها گفت: در حال حاضر نمی توانیم چیزی بگوییم اما این هم به نوبه خود خبر خوبی است که این اراده در مسئولان نظامی و امنیتی پاکستان وجود دارد که با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیت های خود برای آزادی گروگان‌های ایرانی تلاش کنند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: تروریست ها عامل دشمنان ملت ایران و سازمان های جاسوسی بیگانه هستند و هدف آنان مخدوش کردن روابط پاکستان و ایران است. لذا به نظر می رسد که طرف ثالثی وجود دارد که به دنبال بر هم زدن رابطه دو کشور است و ما باید هوشیار باشیم و تلاش کنیم که آنها موفق نشوند و با مقامات پاکستانی در این زمینه صحبت های جدی داشتیم.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که برادران پاکستانی از نفوذ تروریست ها جلوگیری کنند و مرزهای خود را برای تروریست ها ناامن و امنیت را در مرزهای خود ایجاد کنند.

گفتنی است، هیاتی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بررسی وضعیت سربازان ربوده شده و گفتگو با مقامات نظامی و اطلاعاتی پاکستان، وارد اسلام آباد شده بود که پس از دیدار با مقامات نظامی و دولتی پاکستان از جمله نشستی با ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان و بررسی موضوع ربوده شدن مرزبانان کشورمان، به کشور بازگشتند.