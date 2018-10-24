«یک کیلو بال مگس» در جشنواره «هانوی» ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه هانوی از ۵ تا ۹ آبان‌ماه ۹۷ در کشور ویتنام برگزار می‌شود و مستند «یک کیلو بال مگس» به کارگردانی رضا سبحانی، در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره روی پرده خواهد رفت.

این فیلم مستند ضمن بررسی مهریه از منظر تاریخی و اجتماعی، به چالش‌هایی که برخی خانواده‌ها با آن دست به گریبان هستند، می‌پردازد و نوع دیگری از مهریه‌های غیرمتعارف و دلایل و انگیزه‌های چنین خواسته‌هایی که در میان برخی زوج‌های ایرانی طرفدار هم پیدا کرده را به تصویر می‌کشد.

پژوهشگر، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم مستند ۳۰ دقیقه‌ای «یک کیلو بال مگس» رضا سبحانی است.

آریا آزادروش تصویربردار، عباس کریمی صدابردار، گیسو آزادروش صداگذار، آرش اسحاقی تدوینگر، حسن نوری مدیر تولید و جاوید سبحانی دستیار کارگردان و عکاس نیز از دیگر عوامل تولید این اثر مستند هستند که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.

این فیلم امسال در چهل و ششمین دوره جشنواره ملل اتریش و بیست و هفتمین دوره جشنواره مردم‌شناسی صربستان نیز به نمایش درآمده بود.