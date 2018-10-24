آغاز عملیات اجرایی پل رو گذر ۳راهی آدران با۱۰۰میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنی ظهر چهارشنبه با اعلام خبر آغاز عملیات اجرایی پل رو گذر سه راهی آدران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی جلسه امروز شورای شهر گلستان که مملو از مصوبات عمرانی و خدماتی بود که این مصوبات می تواند تحولات چشمگیری را در سطح شهر بوجود بیاورد خوشبختانه همه اعضای شورای شهر به همراه شهردار محوریت جلسه را بر روی آغاز دور دوم پروژه های اساسی شهر گلستان قرار دادند.

وی آغاز پروژه روگذر آدران را یکی از مهمترین مصوبات امروز شورای شهر بیان کرد و گفت: با توجه به اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته زیر گذر آدران به اتمام رسیده بود ما وعده آغاز روگذر آن را به مردم شریف شهر گلستان داده بودیم.

حسنی افزود: در جلسه امروز شورای شهر، آغاز پروژه روگذر آدران به تصویب اعضای شورای شهر رسید و طی روزهای آتی نیز از سوی شهرداری عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی اعتبار تخصیص یافته بر روی این پروژه را ۱۰۰میلیارد ریال برشمرد و بیان داشت: با آغاز و بهره برداری از این پروژه در واقع ترافیک برای همیشه از محور اصلی گلستان تا آدران و بالعکس خداحافظی خواهد کرد.

رئیس شورای شهر گلستان در ادامه تصویب بودجه مناسب برای آغاز نهضت آسفالت و همچنین تاکید بر اتمام هرچه سریعتر پروژه هدایت آبهای سطحی برشمرد و گفت: بودجه مناسبی در جهت آسفالت و جدولگذاری کلیه معابر نیاز بر آسفالت در شورای شهر به تصویب رسیده که امیدواریم تا پایان سال کوچه و خیابانی بی نصیب از این خدمات نباشد.

حسنی در ادامه پروژه هدایت آبهای سطحی را از دیگر مصوبات شورای شهر برشمرد و افزود: یکی از معضلات شهر تجمیع آبهای سطحی در زمان بارندگی بود که با اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی شهروندان دیگر با این معضل اساسی مواجه نخواهند شد.