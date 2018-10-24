به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۲ در مجموعه وزشی شهید کاظمی برگزار شد. گزارش تمرین را در زیر می خوانید:

* تیم فوتبال پرسپولیس که موفق شد شب گذشته با کسب تساوی مقابل السد قطر به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند، تمرین سبکی را انجام داد.

* در این تمرین، سیامک نعمتی گل زن سرخ پوشان در بازی شب گذشته با لباس شخصی حاضر شد. هافبک پرسپولیس با مصدومیت جزئی از ناحیه پا روبرو شده است و مشکلی برای بازی فینال ندارد.

* بازیکنان اصلی پرسپولیس مقابل السد تمرین سبکی را برگزار کردند. آنها پس از انجام تمرینات کششی در سالن وزنه به چمن ورزشگاه شهید کاظمی آمدند و دقایقی نیز در زمین نرم دوی داشتند. این بازیکنان سپس به دستور برانکو ایوانکوویچ به رختکن رفتند تا بیش از این به بدن های خود فشار نیاورند.

* بازیکنان ذخیره و امید پرسپولیس، سپس فوتبال گل کوچک در بخش محدودی از چمن را در دستور کار خود قرار دادند. سپس شوت زنی به سمت دروازه در دستور کار آنها قرار گرفت.

* سروش رفیعی که قرارداد خود را با باشگاه فولاد فسخ کرده بود در تمرین امروز پرسپولیس شرکت کرد.

* برانکو در ابتدای تمرین امروز به رختکن رفت و دقایقی را با بازیکنان این تیم به صحبت پرداخت.

* اعضای تیم فوتبال پرسپولیس هنگام ورود به چمن ورزشگاه شهید کاظمی با استقبال هواداران مواجه شدند.

* بازیکنان این تیم سمت تماشاگران حاضر در تمرین رفتند تا شاهد آتش بازی هواداران به خاطر صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان باشند.