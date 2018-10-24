۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

گزارش تمرین امروز پرسپولیس؛

سیامک نعمتی تمرین نکرد/ آتش‌بازی در ورزشگاه کاظمی

در روزی که سیامک نعمتی با تیم پرسپولیس تمرین نکرد، یک چهره جدید در تمرین سرخپوشان حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس  ساعت ۱۲ در مجموعه وزشی شهید کاظمی برگزار شد. گزارش تمرین را در زیر می خوانید:

* تیم فوتبال پرسپولیس که موفق شد شب گذشته با کسب تساوی مقابل السد قطر به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند، تمرین سبکی را انجام داد.

* در این تمرین، سیامک نعمتی گل زن سرخ پوشان در بازی شب گذشته با لباس شخصی حاضر شد. هافبک پرسپولیس با مصدومیت جزئی از ناحیه پا روبرو شده است و مشکلی برای بازی فینال ندارد.

* بازیکنان اصلی پرسپولیس مقابل السد تمرین سبکی را برگزار کردند. آنها پس از انجام تمرینات کششی در سالن وزنه به چمن ورزشگاه شهید کاظمی آمدند و دقایقی نیز در زمین نرم دوی داشتند. این بازیکنان سپس به دستور برانکو ایوانکوویچ به رختکن رفتند تا بیش از این به بدن های خود فشار نیاورند.

* بازیکنان ذخیره و امید پرسپولیس، سپس فوتبال گل کوچک در بخش محدودی از چمن را در دستور کار خود قرار دادند. سپس شوت زنی به سمت دروازه در دستور کار آنها قرار گرفت.

* سروش رفیعی که قرارداد خود را با باشگاه فولاد فسخ کرده بود در تمرین امروز پرسپولیس شرکت کرد.

* برانکو در ابتدای تمرین امروز به رختکن رفت و دقایقی را با بازیکنان این تیم به صحبت پرداخت.

* اعضای تیم فوتبال پرسپولیس هنگام ورود به چمن ورزشگاه شهید کاظمی با استقبال هواداران مواجه شدند.

* بازیکنان این تیم سمت تماشاگران حاضر در تمرین رفتند تا شاهد آتش بازی هواداران به خاطر صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان باشند.

کد خبر 4440278
مهدی مرتضویان

