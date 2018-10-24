کتابفروشان اصفهانی: جلوی برگزاری نمایشگاه استانی کتاب را بگیرید!

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کتابفروشان اصفهان در نامه‌ای به رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم‌التحریر اصفهان، نسبت به برگزاری نمایشگاه استانی کتاب اصفهان که به تعبیر آنها تبدیل به «فروشگاهی برای کتابسازان و ناشران دست چندمی» شده است، اعتراض کرده‌اند و خواهان ممانعت از برگزاری آن شده‌اند.

در نامه این دسته از کتابفروشان اصفهانی خطاب به اتحادیه صنف کتاب و لوازم‌التحریر اصفهان آمده است:

«به استحضار می‌رساند ما کتاب فروشان اصفهان به عنوان پیکره همیشه فعال جامعه فرهنگی از شما درخواست می‌کنیم از ما در برابر خواسته‌های انحصارطلبانه بانیان برگزاری نمایشگاه استانی کتاب محافظت کنید و مانع برگزاری این دست نمایشگاه‌ها شوید.

بر شما و بر هیچ یک از اهل فرهنگ پوشیده نیست، که نمایشگاه استانی کتاب، نه تنها مکانی برای ارائه دستاوردهای فرهنگی نیست بلکه فروشگاهی برای کتاب سازان و ناشران دست چندمی است و تنها دستاوردش ویرانی اقتصادی پایگاه‌های دائمی فرهنگ یعنی کتاب فروشی‌ها است.

در این اوضاع نابهنجار اقتصادی هیچ توجیه عقلانی و اخلاقی وجود ندارد که برای خوشایند معدودی به منافعشان در برگزاری و حاشیه‌های پرسود اینگونه نمایشگاه‌ها است اجازه دهیم کتاب‌فروشانی که متصدیان تنفسگاه‌های فکری و معنوی این شهر هستند در زیر فشار اقتصادی خرد شوند.

درد بسیار است و ما از اطاله کلام گریزان. اکنون به هر صنفی که بنگرید یا به احتکار دلخوش است یا به صعود ثانیه‌ای سرمایه‌اش. در این میانه کتاب فروشان محصولات فکری و فرهنگی این کشور را به بهای پیشین مندرج در پشت جلد در اختیار همشهریان قرار می‌دهند و بهره‌ای که نصیبشان می‌شود شرافت شغلی است و در نهایت امر مواجهه یا هزینه‌های روز افزون فروشگاه داری.

اکنون نمایشگاهی را تصور کنید که به یک باره بخش عظیمی از گردش مالی کتاب شهرمان را فرو می‌بلعد و به تهران و قم می‌گریزد و سبب تغییر کاربری کتابفروشی‌های شهر پرچمدار فرهنگ ایرانی – اسلامی‌مان می‌شود. والله چنین ظلم بیگانه به ما روا ندارد که دوست.

کار مفید فرهنگی همان است که مستمر و با کیفیت در کتابفروشی‌های شهر برگزار شود و نه با برگزاری‌های نمایشگاه‌های ویرانگر فصلی، مردم کتابخوان و جوانان آینده‌ساز را دلزده از کتاب و گریزان از فرهنگ کند.

عاجزانه از شما خواهش می‌کنیم نگذارید اصفهان پرافتخارمان با صد و اندی کتابسرای واقعی و نه نوشت‌افزار فروشی و چند صد کتابفروش حرفه‌ای تمام وقت که در طرح‌های تخفیفی موفق و به روز تابستانه، پاییزه و عیدانه کتاب وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه در میان سه استان برتر بوده و چه بسا در قیاس جمعیتی برترین بوده است در مسیر زوال بیفتد.»

پیرو اعتراض این تعداد از کتابفروشان اصفهانی، «اکبر چیت‌ساز» رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم‌التحریر اصفهان در نامه‌ای به «محمود آموزگار» رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران - که خود عضو هیئت امنای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران (موسسه مجری نمایشگاه‌های استانی کتاب در کشور) - ضمن اعلام مخالفت خود با برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان، خواهان ممانعت وی با برگزاری آن شده است.

در نامه چیت‌ساز به آموزگار آمده است:

«همانطور که مستحضر هستید نمایشگاه‌های استانی کتاب به محل اختلاف بین ناشران و کتابفروشان در شهرهای مختلف ایران بدل شده است. طی پیگیری سالیانه اخیر اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان و ارائه دلایل جامع و مانع خدمت مسئولین دستگاه‌های مختلف در مدت سه سال گذشته این نمایشگاه در اصفهان برگزار شد. حال بعد از سه سال معدودی از ناشران اصفهان با سردمدار نشان دادن خود در جریان کتاب اصفهان به مثابه نماینده این صنف عمل کرده تا نمایشگاه کتاب استان اصفهان در سال جاری را پیگیری، هدایت و اجرا نماید.

این نمایشگاه ضمن به وجود آوردن مجدد شکاف بین ناشران محترم و کتابفروشان شهرستان‌های مختلف ضربات پایانی را بر اقتصاد ضعیف این کتابفروشان خواهد زد، لذا اتحادیه کتاب و لوازم‌التحریر اصفهان ضمن اعلام مخالفت با برگزاری این نمایشگاه از حضرتعالی که سال‌ها در این حوزه فعالیت نموده و آگاه به مشکلات هستید، خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به اعضای خود اقدامات لازم در جهت عدم برگزاری این نمایشگاه را مبذول فرمایید.

شایان ذکر است در صورت برگزاری این نمایشگاه واحدهای صنفی این اتحادیه اقدام به فروش فوق‌العاده و ارائه تخفیف به اندازه کل تخفیف این نمایشگاه از روزهای قبل و با تبلیغات بسیار گسترده با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه در سطح شهر انجام شده است، خواهند نمود و به این صورت برگزاری نمایشگاه برای شرکت کنندگان در آن از حیث انتقاع ساقط می‌نمایند و برای ناشرین محترم در این نمایشگاه جز رنج سفر و هزینه‌های اجرایی نمایشگاه عایدی دیگری حاصل نخواهد داشت.»

خردادماه امسال، «علی سالاریان» مدیر بخش نمایشگاه‌های استانی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در گفتگویی با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی انتقادها از طرف ناشران و تشکل‌های صنفی حوزه نشر به نحوه فعلی برگزاری این نمایشگاه‌ها، گفته بود: برخی از انتقادها حداکثر به ۴، ۵ نمایشگاه استانی کتاب از جمله در تبریز، مشهد و اصفهان و عمدتاً هم ناظر بر زمان برگزاری این نمایشگاه‌هاست. در این مورد با مذاکرات صورت گرفته، مقرر شد که این نمایشگاه‌ها در مهرماه برگزار نشود تا تب و تاب برگزاری این نمایشگاه‌ها در این استان‌های بزرگ، به اقتصاد کتابفروشی‌های در همان استان‌ها آسیب نزند.

به گفته این مقام مسئول در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، بخش نمایشگاه‌های استانیِ این موسسه علاوه بر اینکه با تعدادی از ناشران در استان‌های یادشده به توافق رسیده که امکان حضور برخی از کتابفروشان هم در این نمایشگاه‌های استانی فراهم شود، مقرر شده است که بن‌کارت‌های الکترونیک خرید کتاب از نمایشگاه‌های استانی، تا دو هفته پس از خاتمه نمایشگاه، اعتبار داشته باشد تا کتابفروشی‌ها هم بتوانند به نوعی از این یارانه که مختص نمایشگاه استانی کتاب است، بهره‌مند شوند و خریداران، کتاب‌های مورد نیاز خود را با یارانه یادشده، از این کتابفروشی‌ها خریداری کنند.

مدیر نمایشگاه‌های استانی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در آن مصاحبه همچنین گفته بود: یکی دیگر از انتقادهای کتابفروشی‌ها به نحوه فعلی برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب، پُررنگ بودن حضور ناشران آموزشی در نمایشگاه‌هایی است که در مهرماه برگزار می‌شود؛ این موضوع البته در دو سال گذشته به شدت اصلاح شده و خود کتابفروشی‌ها نمایندگی ناشران آموزشی استان خودشان را بر عهده گرفته‌اند و در نمایشگاه شرکت کرده‌اند؛ نمونه این مسئله را در نمایشگاه استانی کتاب در خراسان جنوبی مشاهده کردیم.