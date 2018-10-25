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۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

عضو فراکسیون امید مجلس در گفتگو با مهر:

شریعتمداری تخصص لازم برای وزارت کار را ندارد

شریعتمداری تخصص لازم برای وزارت کار را ندارد

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: شریعتمداری نباید پیشنهاد رئیس جمهور برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می پذیرفت چرا که تخصص این کار را ندارد.

بهروز بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از معرفی شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بعید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتقال شریعتمدای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی رأی اعتماد بدهند.

وی ادامه داد: رزومه کاری و تخصصی شریعتمداری نشان دهنده آن است که وی در امور بازرگانی تخصص دارد و در ادوار گذشته مسئولیت هایی را ذیل امور تجاری و بازرگانی داشته است.

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: قطعا مباحث کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شامل ایجاد اشتغال، ایجاد رفاه برای مردم، حل مشکلات صندوق های بازنشستگی و رفع آسیب های اجتماعی است، تخصص دیگری را می طلبد که شریعتمداری تخصص لازم برای این وزارتخانه را ندارد.

بنیادی اظهار  داشت: بهتر بود شریعتمداری پیش از آنکه نمایندگان بخواهند درباره وی تصمیم بگیرند خودش پیشنهاد رئیس جمهور برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نمی پذیرفت.

کد مطلب 4440389
زهرا علیدادی

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