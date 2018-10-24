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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

طی پیامی صورت گرفت؛

تقدیر سرلشکر رشید از سردار غیب پرور برای اجرای رزمایش بسیج

تقدیر سرلشکر رشید از سردار غیب پرور برای اجرای رزمایش بسیج

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) از زحمات سردار غیب‌پرور در اجرای بسیار شایسته رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) ۲ قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) طی پیامی از عملکرد رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرماندهان سپاه‌های استانی و مسئولین امر و آحاد بسیجیان در اجرای رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) ۲ تقدیر کرد.

بخشی از این پیام به شرح زیر است:

«با سپاس به پیشگاه حضرت باری‌تعالی و با اهداء سلام و تحیات الهی؛ بدین وسیله مراتب سپاس و تقدیر خود را از اهتمام و تلاش مدبرانه جناب عالی و مجاهدت آحاد فرماندهان عزیز استانی و مسئولین آن سازمان در اجرای بسیار شایسته رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) ۲ اعلام می‌کنم.

این رزمایش بحمدالله از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر برخوردار بوده است.

از محضر حضرت باری‌تعالی استمرار توفیقات و سلامت جنابعالی و همه فرماندهان شجاع و انقلابی و آحاد بسیجیان را در تحقق تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت می‌نمایم.»

کد مطلب 4440416
هادی رضایی

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