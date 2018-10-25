تفاوت زیارت اربعین با سایر زیارت ها/نسبت راهپیمایی اربعین با ظهور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا زائری، مدرس دانشگاه پیرامون تفاوت زیارت اربعین با دیگر زیارات گفت: ویژگی زیارت اربعین که آن را سایر زیارت ها متمایز می کند این است که در این زیارت خود حرکت و قرار گرفتن در مسیر زیارت موضوعیت دارد. به تعبیری بیشتر از مقصد، مسیر و جاده و جهت گیری حرکت به سمت مقصد دارای اهمیت است. به همین دلیل مهم ترین مسأله در زیارت اربعین این جهت گیری و این عزم و اراده زائر برای قرار دادن مقصد حسینی در زندگی و در حرکت و پویش و حیات اوست.

وی افزود: اهمیت جاده و مسیر موجب این می شود که بسیاری از افراد وقتی به کربلا می رسند از خارج حرم و از دور سلامی به حضرت سید الشهداء بدهند و سپس به شهرهای خود باز گردند. بر این اساس، نکته مهم در زیارت اربعین، همدلی و همراهی در مسیر سفر و زیارت است.

زائری همچنین درباره نکاتی که در این سفر باید مدنظر داشت عنوان کرد: کمک و یاری به زوار دیگر، حفظ احترام، تحمل سختی های سفر و تحمل رفتارهای سایر زوار مهم است. به دلیل این که افراد با فرهنگ ها، خواستگاه ها، هویات و خلقیات گوناگون از کشورها و شهرهای مختلف در این مسیر کنار هم قرار می گیرند و به طور طبیعی علایق، روحیات، رفتارها و شیوه ها و سبک های زندگی متفاوتی دارند و بسیار مهم است که افراد بتوانند همدیگر را تحمل کنند و سختی های سفر را تاب بیاورند و توجه به اصل مقصد و جهت گیری داشته باشند که همه آن ها را در این مسیر کنار هم قرار داده است.

محمدرضا زائری اضافه کرد: اگر هر سال به این زیارت تشریف ببرید شاید افرادی را ببینید که شاید به هیچ شکل دیگری تصور نکنید که این ها بتوانند در کنار هم قرار بگیرند. تجربه تاریخی نشان داده که همه آن ها علی رغم مواضع و دیدگاه های گوناگون شان، در این فضا که قرار می گیرند به خاطر این که همه متوجه یک مقصد هستند و از نور یک خورشید روشنایی می گیرند و از پرتوهای یک خورشید روشن می شوند، اختلافات و تفاوت هایشان را کنار می گذارند.

وی همچنین اظهار داشت: حتی افرادی که در داخل کشور خود ما دارای مواضع سیاسی گوناگون هستند در این مسیر می بینید که همه در یک جهت دارند حرکت می کنند. افرادی که در دیدگاه هایشان با هم کاملاً تفاوت دارند و گاهی در فضای رسانه ای به هم پرخاش داشته اند و به لحاظ سیاسی در جبهه های متضاد تعریف می شوند در زیارت اربعین می بینید در یک مسیر و جهت قرار گرفته اند. چه رسد به کسانی که از کشورهای مختلف می آیند و شاید به لحاظ فکری و مواضعی متفاوت دارند. از کسانی که تمایلات اعتقادی و سیاسی شان در فضای شیعی به سمت جریان های سنتی و خاص گرایش دارد تا کسانی که مواضع انقلابی و متفاوت با این ها دارند.

زائری افزود: در سال های اخیر هر چه جلوتر رفتیم از کشورهای مختلف با مذاهب و ادیان مختلف نیز در حال اضافه شدن هستند. نه تنها از شیعیان بلکه از اهل سنت یا علوی ها هم داریم که در این زیارت شرکت می کنند. بعضاً از ادیان دیگر مثل مسیحی ها نیز دارند اضافه می شوند. همه این ها به خاطر اعتقاد، علاقه، احترام و ارادتی که به ساحت مقدس سیدالشهداء (ع) دارند در این مسیر قرار می گیرند. مفهوم احترام و تجلیل از جایگاه سیدالشهداء (ع) است که همه این افراد را کنار هم جمع می کند.

محمدرضا زائری درباره نسبت راهپیمایی اربعین با ظهور مهدی موعود (عج) نیز گفت: در تعبیر برخی بزرگان مثل مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی و آیت الله جوادی آملی نکته ای داریم مبنی بر این که مقدمه دعوت و ظهور امام زمان (عج) جهانی شدن مظلومیت امام حسین (ع) است. به عبارت دیگر پیش نیاز و زمینه جهانی شدن مهدویت این است که مظلومیت امام حسین (ع) جهانی شود. در روایات و اخبار ما هست که وقتی امام زمان (عج) تشریف بیاورند خودشان را تحت عنوان فرزند امام حسین (ع) به جهانیان معرفی می کنند. این مسأله نشان می دهد که در زمان ظهور مردم دنیا امام حسین (ع) را می شناسند و به این دلیل است که امام زمان (عج) خودشان را به عنوان فرزند امام حسین (ع) معرفی می کنند. این اتفاق در اربعین در حال رخ دادن است.

وی درباره تفاوت های راهپیمایی امسال اربعین با سال های گذشته خاطر نشان کرد: امسال شاید بیشتر از سال های دیگر توجه جهانیان به شکل خاص وجود دارد. شما می بینید پویش های مختلفی که در محرم در کشورهای مختلف به زبان های مختلف و برای مخاطبین گوناگون شکل گرفته است در حال معرفی امام حسین (ع) است. حتی بعضاً کشورهایی را داشته ایم که امسال برای اولین بار دسته و هیئت عزاداری در ایام محرم در خیابان ها راه انداختند.

زائری افزود: این اتفاقات زمینه ای فراهم کرده که تمام دنیا نام امام حسین (ع) را بشنوند و با مظلومیت امام حسین (ع) آشنا شوند و حادثه کربلا را به یاد بیاورند و نمایندگان آن ها از ملیت ها و قومیت ها و کشورهای گوناگون همه در جاده و مسیر کربلا به سمت یک مقصد قرار بگیرند. این فضای عمومی که سال به سال بیشتر در حال تشدید است برای یک تحول آخرالزمانی و به شکل جهانی و بین المللی در مرعا و منظر همه به شکل رسانه ای گسترده در حال خبری شدن است. این جنبه امسال بیش از هر سال دارد خود را نشان می دهد. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز این جنبه بیشتر از سال های قبل مشهود است.

حجت الاسلام زائری پیرامون وظایف ما نسبت به بایکوت رسانه ای اربعین که از سوی غرب در حال اعمال است نیز اظهار داشت: به طور طبیعی جریان های غالب رسانه ای دنیا مخصوصاً در کشورهای غربی نسبت به انتشار و معرفی این حادثه و حرکت بزرگ موضع دارند. جریان های مردمی و غیر رسمی و غیر حاکمیتی باید تلاش کنند با زبان رسانه های گوناگون و به زبان مخاطب این حرکت و جریان را معرفی کنند.

وی همچنین عنوان کرد: ممکن است در بعضی از فضاها از نگاه مردم شناسانه این حرکت قابل مطالعه باشد. ممکن است برخی رسانه ها و برخی مخاطبین در دنیا از زاویه علوم اجتماعی به این مسأله علاقه مند باشند. ممکن است در بعضی از مخاطبین جنبه آئینی و مناسک این اتفاق مهم و قابل توجه باشد. برای هر فضا و هر مخاطبی باید به تناسب همان فضا برنامه ریزی کرد.