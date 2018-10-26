سید علی میر قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مابه التفاوت پرداختی زائرین که در روزهای نخستین ثبت نام اربعین حسینی مبالغی بیشتر از ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان را در سامانه سماح پرداخت کرده بودند، به حساب آن ها واریز شد.

وی افزود: بعد از پیشنهاد بانک مرکزی و دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ ویزا، بیمه و خدمات درمانی در اربعین، مبلغ تعیین شده ستاد مرکزی اربعین حسینی در سامانه سماح به ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان کاهش یافت.

مدیر حج و زیارت استان گلستان گفت: از زمان ثبت نام تا کنون ۱۹ هزار و ۵۲۹ زائر برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

وی یادآور شد: با راه اندازی دفتر موقت سرکنسولگری عراق در استان تا روز گذشته چهارشنبه برای ۱۸ هزار و ۷۸۵ نفر از زائران گلستانی روادید صادر شده است.

میر قاسم پور اظهار کرد: با وجود دفتر موقت سرکنسولگری عراق در گلستان برای دو هزار و ۲۳۱ نفر از مردم خراسان شمالی و سمنان گذرنامه صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت نام زائران اربعین حسینی تا روز جمعه (۴ آبان) در سامانه سماح ادامه دارد.