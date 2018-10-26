  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

مدیر حج و زیارت گلستان:

مابه التفاوت وجوه زائران گلستانی به حساب آن‌ها واریز شد

گرگان- مدیر حج و زیارت استان گلستان گفت: مابه التفاوت پرداختی زائرین که در روزهای نخستین ثبت نام اربعین پرداخت کرده بودند به حساب آن ها واریز شد.

سید علی میر قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مابه التفاوت پرداختی زائرین که در روزهای نخستین ثبت نام اربعین حسینی مبالغی بیشتر از ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان را در سامانه سماح پرداخت کرده بودند، به حساب آن ها واریز شد.

وی افزود: بعد از پیشنهاد بانک مرکزی و دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ ویزا، بیمه و خدمات درمانی در اربعین، مبلغ تعیین شده ستاد مرکزی اربعین حسینی در سامانه سماح به ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان کاهش یافت.

مدیر حج و زیارت استان گلستان گفت: از زمان ثبت نام تا کنون ۱۹ هزار و ۵۲۹ زائر برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

 وی یادآور شد: با راه اندازی دفتر موقت سرکنسولگری عراق در استان تا روز گذشته چهارشنبه برای ۱۸ هزار و ۷۸۵ نفر از زائران گلستانی روادید صادر شده است.

میر قاسم پور اظهار کرد: با وجود دفتر موقت سرکنسولگری عراق در گلستان برای دو هزار و ۲۳۱ نفر از مردم خراسان شمالی و سمنان گذرنامه صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت نام زائران اربعین حسینی تا روز جمعه (۴ آبان) در سامانه سماح ادامه دارد.

کد خبر 4441137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها