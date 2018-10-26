ارتباط مصرف فست فود و افسردگی/ تاثیر ویتامین A بر شکستگی استخوان

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

مصرف فست فودها ریسک افسردگی را افزایش می دهد

محققان دانشگاه جیمز کوک استرالیا دریافتند رژیم غذایی بد نظیر مصرف فست فود می تواند فرد را در معرض ریسک بالا ابتلا به افسردگی قرار دهد.

افزایش ریسک شکستگی استخوان با مصرف بیش از حد ویتامین A

نتایج مطالعات محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد نشان می دهد مصرف بیش از اندازه ویتامین A موجب کاهش ضخامت استخوان شده که نهایتا منجر به ایجاد استخوان های ضعیف و شکننده می شود.

ویروس تبخال در ابتلا به آلزایمر نقش دارد

مشخص شده است HSV۱ (ویروس ساده تبخال ۱) در مغز افراد مسن مبتلا به آلزایمر وجود دارد و تحقیق جدید هم نشان داده است که تبخال ریسک ابتلا به آلزایمر را در افرادی که از لحاظ ژنتیکی در معرض ابتلا به زوال عقل هستند، افزایش می دهد.

فشارخون بالا دوره بارداری ریسک زوال عقل را سه برابر افزایش می دهد

محققان دانشگاه تورنتو دریافتند زنان دارای سابقه فشارخون بالا در دوره بارداری ۳.۴ برابر بیشتر با ابتلا به زوال عقل عروقی در سنین بالاتر مواجه هستند. این نوع زوال عقل ناشی از اختلال در جریان خون در مغز است.

بیماری التهاب روده ریسک مرگ را افزایش می دهد

طبق نتایج یک مطالعه جدید، کودکان مبتلا به بیماری التهاب روده موسوم به کولیت اولسراتیو یا بیماری کرون، در معرض ریسک بالا مرگ، هم در کودکی و هم در بزرگسالی، قرار دارند.