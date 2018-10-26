هیچ گونه مشکلی امنیتی در مرز مهران وجود ندارد

سردار سید صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا به این لحظه جمعیت قابل توجهی زائر از مرز مهر عبور کرده اند، همه دستگاه ها تلاش کردند که شرایط جهت عبور روان فراهم کنند.

وی گفت: دیشب حدود ۸۹۳ هزار زائر از مرز مهران عبور کردند.

وی افزود: اما در بخش خودروهایی که به صورت ترانزیتی بنا است از مرز عبور کنند تردد به سختی انجام می گیرد، مشکلاتی در هر دوسوی مرز در این جهت به وجود آمده است.

وی ادامه داد: مسئولان دنبال این هستند که با ارتباطی که با مسئولان عراقی دارند این مشکل را برطرف کنند.

وی ادامه داد: ما تقاضای داریم خودروهایی که به سمت مهران در حرکت هستند و قصد دارند از سیستم ترانزیت استفاده کنند به سمت شلمچه و چذابه حرکت کنند زیرا افرادی را در این جهت داریم که هنوز از دیروز در صف هستند.

حسینی بیان داشت: این مسئله تا حدودی برای ما نگران کننده شده امیدوار هستیم با صبر و حوصله زائران این مشکل حل و فصل شود.

وی گفت: از نظر امنیتی هیچ گونه مشکلی نداریم همه تلاش کردیم شرایط را برای تسهیل عبور زائرین فراهم کنیم، همه دستگاه های امنیتی، انتظامی و نظامی تلاش می کنند که بدون هیچ حادثه و مسئله ای این عملیات بزرگ فرهنگی، اعتقادی، ایمانی ، عاشورای و کربلای را به نحو شایسته انجام دهند.