مجلس شورای اسلامی آماده توسعه و تحکیم روابط ایران و عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب رای اعتماد از مجلس ملی جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر محترم جمهوری عراق

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

کسب رای اعتماد از مجلس ملی جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر را به جنابعالی صمیمانه تبریک می‌گویم.

اطمینان دارم در دوران مسئولیت شما، دو کشور و دو ملت شاهد توسعه و تحکیم مناسبات در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی خواهند بود.

فرصت را مغتنم شمرده، ضمن تبریک و تهنیت مجدد به آنجناب و به یکایک اعضای کابینه جدید دولت عراق، آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای کمک به تسهیل مراودات فعال و متنوع دو کشور اعلام می دارم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جنابعالی و امنیت پایدار، ثبات و عزت و سربلندی مردم کشور دوست و برادر جمهوری عراق را مسالت دارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»