چرا پرسپولیس با پرواز چارتر به ژاپن نرفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم گرفته است قبل از بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا، اردویی دو روزه در دبی برگزار کند. به این ترتیب پرسپولیس دوشنبه به امارات می رود و سپس راهی توکیو می شود تا در فینال رفت با تیم کاشیما آنتلرز ژاپن بازی کند.

باتوجه به دوری مسافت تا ژاپن و اختلاف ساعت با این کشور انتظار می رفت پرسپولیس با پرواز چارتر راهی ژاپن شود که چنین چیزی در برنامه سرخپوشان دیده نمی شود.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی پرسپولیس در این ارتباط گفت: اولویت ما هم پرواز به ژاپن با چارتر بود ولی کار اصلا به آنجا نرسید. دو مشکل وجود داشت. اول اینکه به خاطر نزدیک بودن اربعین و سفر مردم به عراق، پرواز کافی وجود نداشت. بحث دیگر این بود که شرکت ها برای این پرواز بلند مدت اعلام آمادگی نکردند. ضمن اینکه خود آقای برانکو هم اعلام کرد احتمالا هم در رفت و هم در برگشت تیم یک توقفی در امارات خواهد داشت.

تیم فوتبال پرسپولیس روز ۱۲ آبان در دیدار رفت فینال آسیا به مصاف کاشیما آنتلرز می رود. دیدار برگشت ۱۹ آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.