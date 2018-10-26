بازی تماشایی بود/ استقلال نیمه دوم عملکرد خوبی نداشت

به به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فلاحت زاده در حاشیه شکست استقلال برابر سپاهان گفت: هر دو تیم شروع خوبی داشتند و در مجموع نمایش خوبی از دو تیم دیدیم. استقلال در نیمه اول فوق العاده بود و چندین موقعیت را به راحتی از دست داد و نتوانست به گل دست پیدا کند.

وی تاکید کرد: در نیمه دوم سپاهان برتری بهتری نیست به استقلال داشت و توانست از این برتری استفاده کرده و گل پیروزی را به این تیم بزند البته آبی پوشان می توانستند در لحظات پایانی دروازه سپاهان را باز کنند که باز هم بدشانسی باعث شد تا تساوی را هم از دست داد و هیچ امتیازی از این دیدار نصیبشان نشود.

فلاحت زاده در خصوص عملکرد نیومایر و الحاجی گرو گفت: متاسفانه استقلال بازیکنان خارجی خوبی به خدمت نگرفت و دیدیم که هیچ کدام کارایی بازیکنان خوبی همچون جان واریز و ساموئل را ندارند. امیدوارم اگر قرار است استقلال از این به بعد بازیکن خارجی به خدمت بگیرد نفراتی را انتخاب کند که از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

پیشکسوت استقلال در پایان خاطرنشان کرد: هنوز تا پایان لیگ فرصت زیادی باقی مانده و اعتقاد دارم استقلال می تواند با جبران این شکست و نتایجی که قبلا بدست آورده خود رابه صدر جدول نزدیک کند.