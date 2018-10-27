به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در جلسه علنی امروز در موافقت با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: همه ما می گوییم که در جنگ اقتصادی هستیم و برای آن باید سربازان اقتصادی تربیت کنیم، در حالیکه بنده معتقدم در زمان جنگ باید چریک داشته باشیم و شریعتمداری یک چریک برای جنگ اقتصادی است.

وی با اشاره به سوابق این وزیر پیشنهادی دولت گفت: آقای شریعتمداری سوابق وزارتخانه ای بسیار زیادی دارد و در شرایط فعلی که دشمن همه توانش را برای قرار دادن مردم ایران در تنگناهای اقتصادی گذاشته، می‌تواند با تجربیاتش کشور را از این مراحل به خوبی عبور دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس، با بیان اینکه من منکر مشکلاتی چون بیکاری، آسیب های اجتماعی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیستم، تصریح کرد: ما مشکلات عدیده ای داریم اما برنامه های آقای شریعتمداری را به صورت دقیق بررسی کرده ایم که با قوانین بالادستی تطبیق بسیار زیادی دارند.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه ارتقای امنیت شغلی و پایدارسازی صندوق های بازنشستگی از دیگر برنامه های این وزیر پیشنهادی دولت است، اظهارداشت: صیانت از نیروی کار و توسعه توانمندی های نیروی انسانی از برنامه های اصلی شریعتمداری است.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هشت ماه است که هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی شکل نگرفته و از سوی دیگر شورای عالی حقوق و دستمزد هم تشکیل نشده است که این مسائل به علت آن است که این وزارتخانه وزیر ندارد.

وی افزود: در شرایطی که دشمن از هیچ ظلمی به ما دریغ نمی کند، باید انسجام کامل بین ما برقرار باشد و کمک کنیم تا ساختار دولت برای خدمت به مردم هر چه سریع‌تر تکمیل شود و شکل گیرد.

جعفرزاده ایمن آبادی بیان کرد: بنده متأسف می شوم که گاهی اوقات برخی افراد مسائل حزبی و جناحی را در بررسی صلاحیت افراد مدنظر قرار می دهند و اخلاق را مدنظر ندارند.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: در چند روز گذشته مسائلی دور از انصاف و جوانمردی مطرح شد که معاون اقتصادی وزارت اطلاعات امروز نامه ای در صحن علنی پخش کرد که نشان می دهد این اظهارات در فضای مجازی خلاف و دروغ است.

وی درباره این ادعاها در فضای مجازی گفت: علیرغم ادعاهای خلاف واقع و دروغ برخی افراد، آقای شریعتمداری شروع به برخورد با واردکنندگان خودرو کرد و دستگاه های امنیتی را در جریان گذاشت تا این مراکز فساد را از بین ببرد؛ ما نباید به این اظهارات دروغ و خلاف واقع دامن بزنیم.