به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی حق زندگی و دموکراسی در روزهای ۴ و۵ مه ۲۰۲۰ در سنگاپور برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل حق زندگی، تاریخ حق زندگی، فلسفه حق زندگی، نظریه قانون طبیعی و حق زندگی، حق زندگی و سلامت بدن، حقوق بنیادی، اخلاق و حق زندگی، مجازات اعدام، جنگ، سقط جنین، مرگ آسان و قتلهای موجه است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۵/singapore/ICDRL?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۵/singapore/ICDRL مراجعه گردد.
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