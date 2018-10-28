به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی حق زندگی و دموکراسی در روزهای ۴ و۵ مه ۲۰۲۰ در سنگاپور برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل حق زندگی، تاریخ حق زندگی، فلسفه حق زندگی، نظریه قانون طبیعی و حق زندگی، حق زندگی و سلامت بدن، حقوق بنیادی، اخلاق و حق زندگی، مجازات اعدام، جنگ، سقط جنین، مرگ آسان و قتل‌های موجه است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۵/singapore/ICDRL?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۵/singapore/ICDRL مراجعه گردد.