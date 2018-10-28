عرضه اولین گوشی دنیا با چهار دوربین در پشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انیدین اکسپرس، دقت نمایشگر فوق دقیق Super AMOLED گوشی گالکسی ای ۹، برابر با ۲۲۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل است. قرار است عرضه جهانی این گوشی از ماه آینده میلادی آغاز شود.

پردازنده اصلی این گوشی یک پردازنده هشت هسته ای است. شش گیگابایت رم که قابل ارتقا به هشت گیگابایت نیز هست این گوشی را از نظر سخت افزاری بسیار قدرتمند کرده است.

حافظه داخلی این گوشی ۱۲۸ گیگابایت است که با استفاده از کارت حافظه میکرواس دی به ۵۱۲گیگابایت قابل ارتقاست و یک باتری ۳۸۰۰ میلی امپری هم برای گوشی یادشده در نظر گرفته شده است.

چهار لنز دوربین این گوشی به ترتیب ۲۴، ۱۰، ۸ و ۵ مگاپیکسلی هستند که اولی لنز اصلی است و دومی یک لنز تله فوتو محسوب می شود. لنز سوم برای تهیه تصاویر عریض و لنز چهارم برای تهیه تصاویر با عمق بالا به کار می رود.

اما دوربین سلفی این گوشی هم بسیار قدرتمند و ۲۴ مگاپیکسلی است. هوش مصنوعی بالای این دوربین ها تهیه تصاویر با فوکوس های متنوع و باکیفیت بالا به خصوص در تاریکی را ممکن می سازد.

سازگاری با شبکه های نسل چهارم، بلوتوث ۵، وای – فای، فناوری شارژ سریع و بهره مندی از پورت USB Type-C از جمله مزایای دیگر گوشی یادشده است.