۸۵ درصد بناهای منطقه ۱۷ فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رسولی در نطق پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران، اظهار کرد: یکی از اقدامات ابتکاری دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران کمک به تشکیل مجمع امید تهران متشکل از نمایندگان حوزه انتخابیه تهران، اعضاء شورای اسلامی شهر، استاندار و شهردار تهران با هدف تقویت هم افزایی فرایندهای پیگیری مسائل کلان پایتخت است. تصمیمات گرفته شده در سطح کلان از مجاری مجلس شورای اسلامی، دولت و شورایعالی استان ها تا حصول به نتیجه مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در سطح خرد و در عمل به تحقق جلب مشارکت حداکثری شهروندان تهران، ترکیبی از اعضاء مجمع امید به اتفاق فرماندار تهران و حسب مورد شهرداران مناطق ۲۲ گانه در مساجد مناطق و محلات با هدف شناسایی و پیگیری حل مشکلات منطقه ای مردم حضور می یابند. در این نشست ها اعضای شورایاری های محلات، معتمدین محلی و سایر تاثیرگذاران نیز حضور دارند. جمع بندی مطالب مطرح شده، صورتجلسه شده و با محوریت فرمانداری از مسیر مراجع مربوطه مورد پیگیری و نتیجه گیری قرار می گیرد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: دومین نشست مذکور در مسجد امام خمینی (ره) واقع در منطقه ۱۷ در روز دوشنبه ۹ مهر ماه امسال برگزار شد.

رسولی با اشاره به سیمای عمومی منطقه ۱۷، اعلام کرد: منطقه ۱۷ که در جنوب غربی تهران، با مساحت ۲/۸ کیلومترمربع واقع شده، ۱۲/۱ درصد عرصه شهری را به خود اختصاص داده است. جمعیت این منطقه ۲۷۸ هزار و ۳۵۴ نفر و تعداد خانوار آن ۸۸ هزار و ۳۹۸ خانواده است، که ۳ درصد ساکنان شهر را شامل می شود. این منطقه که دارای ۳ ناحیه و ۱۴ محله است و کوچکترین منطقه شهری است که بیشترین تراکم جمعیتی را دارد. از ویژگی های منطقه، وجود زیارتگاه امام زاده حسن (ع) بعنوان محور جذب گردشگران مذهبی، استقرار سه بازار با عملکردهای فرامنطقه ای در اراضی منطقه و امکان توسعه آنها از جمله بازار مبل یافت آباد است.

وی با بیان اینکه بافت فرسوده این منطقه معادل ۲.۴ کیلومتر مربع بوده که ۲۹ درصد عرصه شهری فرسوده است، گفت: بافت ناپایدار این منطقه ۵۰ درصد است و از فرسوده ترین مناطق تهران است. از دیگر نکات حائز اهمیت منطقه، عرض کم در اغلب معابر اصلی و عدم وجود پارکینگ های حاشیه ای لازم، وجود صنایع غیرضروری و آلاینده شهری، و عدم وجود شبکه کارآمد دفع آب های سطحی است، به گونه-ای که بخش عمده ای از فاضلاب واحدهای صنعتی به شبکه آب های سطحی منطقه تخلیه می شود.

این عضو شورای شهر تهران درباره مسائل و مشکلات این منطقه اظهار کرد: فضای آموزشی یکی از این مشکلات است؛ جمعیت ۴ هزار و ۲۰۰ نفر دانش آموزان منطقه در ۱۰۰ مدرسه به تحصیل اشتغال دارند. ۴۴ درصد مراکز آموزشی دو شیفته اند. سرانه کلاس در سطح ابتدایی و متوسطه به ترتیب ۳۲ و ۳۳ نفر است. طی دو سال اخیر تحت تاثیر تحولات اقتصادی و اجتماعی شهری، منطقه مهاجرپذیر شده به گونه ای که بطور متوسط ۸ درصد به جمعیت دانش آموزی افزوده شده است، عمده مدارس فرسوده و فاقد استحکام سازه ای است.

رسولی با اشاره به اینکه از مجموع ۸۲۲ هکتار بافت ناپایدار شهری تهران ۲۸۸ هکتار آن در منطقه ۱۷ قرار دارد، به عبارتی بیش از ۸۵ درصد بناها فرسوده اند، گفت: وضعیت بلاتکلیف عرصه روی سطح راه آهن دو خطه سراسری تهران-تبریز فی مابین شهرداری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مشکلات منطقه است.

وی ادامه داد: پیشنهاد اجرایی برای حل این مشکل این است که شهردار منطقه و فرماندار تهران ظرف مدت حداکثر ۲ ماه توافق نامه های قبلی فی مابین شهرداری و شرکت راه آهن را در جلسه ای با حضور مدیرعامل راه آهن، شهردار و فرماندار تهران، نمایندگانی از شورای اسلامی شهر تهران در استانداری و فرمانداری تهران پیگیری کنند تا با ترسیم شرایط و برنامه زمان بندی نقل و انتقال ساختگاه پروژه نیلوفری به شهرداری منطقه مشکل حل شود.

رسولی با اشاره به تراکم بیش از حد مجاز انسان، خودرو و فعالیت کسب و کارهای کوچک و کمبود شدید پارکینگ عمومی، رشد روزافزون آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، بیکاری، طلاق گفت: پیشنهاد می شود طرح تفصیلی محلات بازنگری شود و طراحی استفاده از فضاهای زیر و روی سطحی برای تامین کاربری های پارکینگ و بازارچه های با مقیاس محلی پیش بینی شود، همچنین برای رشد آسیب های اجتماعی طرح موضوع آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی استان مطرح شود تا برای کاستن از افزایش نرخ ناهنجاری های پدیدار منطقه چاره جویی شود.

وی با بیان اینکه هرچند شهرداری طی یکسال اخیر با استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل؛ پرداخت ۲۰ میلیون تومان کمک نقدی، بخشودگی صد در صد عوارض صدور پروانه، واگذاری یک طبقه مازاد تراکم و... توانسته دو برابر سال قبل برای متقاضیان نوسازی پلاک های ریزدانه پروانه ساختمان صادر کند، گفت: گستردگی بافت های فرسوده و ناپایدار نیازمند طرح موضوع در ستاد بازآفرینی بافت فرسوده شهر تهران و چاره جویی کارآمدتری است لذا ضروری بوده معاون عمرانی استانداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، فرمانداری تهران، شهردار منطقه و نمایندگان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در مدت زمان ۳ ماه به این موضوع رسیدگی شود.

رسولی با اشاره به الزام ساماندهی ۷ باب حمام عمومی قدیمی و بلااستفاده از مجموع ۱۱ حمام موجود در منطقه نیز تصریح کرد: برای حل این مشکل باید سازوکارهای تشویقی نوسازی حمام های قدیمی منطقه از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی شناسایی شود به گونه ای که امتیازهای مذکور برای صاحبان این پلاک ها مجاب کننده باشد. برای این مشکل شهردار منطقه ۱۷ موظف شد ظرف مدت حداکثر ۲ ماه اقدامات لازم را انجام دهد.

به گفته عضو شورای شهر تهران، وضعیت آلایندگی کارخانه پلاستیک شاندیز در منطقه ۱۷ از دیگر مشکلات موجود بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد موضوع آلایندگی کارخانه پلاستیک شاندیز در کمیسیون سلامت و محیط زیست مطرح شود تا با حضور مسئولان ذیربط شهرستان و استان تصمیم لازم را اتخاذ کند.