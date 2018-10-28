مراسم افتتاح اولین پرواز فرودگاه سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ابک در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان و در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم افتتاح پرواز داخلی فرودگاه سمنان خبر داد و بیان کرد: هواپیمای ای تی آر، ۷۰ مسافر از مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا را همزمان با اربعین حسینی در نخستین پرواز فرودگاه سمنان، به مشهد مقدس منتقل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مراسم افتتاح فرودگاه نیز صبح سه شنبه با حضور مسئولان برگزار می شود، افزود: آئین رونمایی از یک فروند هواپیمای ای تی آر نیز در این مراسم برگزار خواهد شد.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هواپیمای فرودگاه سمنان یکی از ۱۳ ای تی آری خواهد بود که پس از اجرای توافق برجام به ایران داده شده است، بیان کرد: برای فرودگاه سمنان سعی شده تا مناسبت ترین هواپیما تهیه شود که خوشبختانه در این امر موفق بوده ایم.

ابک با بیان اینکه سفر ریاست جمهوری و اعضای دولت نیز به استان سمنان در آینده نزدیک انجام خواهد شد، تاکید کرد: در این سفر کمبودهای فرودگاه سمنان نیز با اعتبارات تخصیص یافته رفع خواهد شد.

سمنان پس از شاهرود دومین شهر استان سمنان است که پرواز های فرودگاهی خود را را راه اندازی می کند.