افشای اسامی خریداران نفت از بورس، جرم است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علی حسینی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه عرضه و فروش نفت خام در بورس انرژی اقدامی تاریخی بود، افزود: استقبال خوبی شکل گرفت و معاملات به خوبی انجام شد.

وی درباره اسامی منتشر شده به عنوان خریداران نفت در بورس گفت: این اسامی را تائید نمی کنیم زیرا بر اساس قانون اوراق بهادار، ­افشای اسامی خریداران، جرم است و این اطلاعات جزو اسرار مشتریان و محرمانه است و فقط مقامات قانونی حسب درخواست، می توانند این اطلاعات را در اختیار بگیرند و این موضوع منحصر به معاملات بورس انرژی نیست بلکه در دیگر بورس های کشور هم وجود دارد.

حسینی با اشاره به اینکه بورس، شفاف است، افزود: ویژگی های معامله به استثنای اسامی خریداران، اطلاع رسانی می شود و برمعاملات نظارت می شود.

مدیر عامل بورس انرژی با بیان اینکه شرکت ملی نفت فروشنده نفت خام در بورس انرژی است، گفت: شرایط، بانک ها و قیمت ها پایه معامله توسط شرکت ملی نفت تعیین شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه شفافیت و رقابت در معاملات بورس وجود دارد، افزود: ساختاری وجود دارد که حداکثر نظارت ممکن بر معلامات اعمال می شود.

وی گفت: مهمترین جذابیت این معامله نفت در بورس انرژی این است که بر اساس حکم قانون برنامه ششم توسعه که عرضه نفت خام در بورس انرژی را بر شرکت ملی نفت تکلیف کرده، انجام شده است و این موجب استمرار معاملات و حمایت قانونی از خریداران در بورس است.

حسینی با اشاره به برخی از ویژگی های این دوره عرضه نفت خام در بورس انرژی گفت: مزایای تکنیکی در این عرضه ها اعمال شده است از جمله اینکه محدودیتی برای مقاصد حمل وجود ندارد و انتخاب مقصد حمل، در اختیار خریدار است؛ همچنین حجم محموله ها کوچک تر شده است و خریدار می تواند در حد ۳۵ هزار بشکه را نیز معامله و خرید کند که نیاز به حجم نقدینگی کمتر دارد.

وی ادامه داد: دوره تسویه حساب هم ۵۰ روز تعیین شده است تا فرصت خوبی برای خریداران باشد و همچنین بخشی از وجه معامله به صورت ریالی است.