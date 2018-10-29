بهره مندی ۲۵هزار زائر اربعین از خدمات درمانی هلال احمر در کاظمین

حمید عباسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اربعین امسال با بیان‌ اینکه در ۱۰ روز راه‌اندازی درمانگاه‌های ایران در کاظمین خدمت‌رسانی به بالغ بر ۲۵ هزار بیمار انجام شده است از اعزام ۲۰‌ بیمار و بستری شدن چهار نفر در این ایام‌ خبر داد.

وی تاکید کرد: زائرانی که نیاز به داروی خاصی داشته باشد ولو اینکه این دارو در درمانگاه ایرانی موجود نباشد با فوریت این دارو تهیه و دراختیار بیماران قرار می گیرد.

عباسی افزود: در ۱۰ روز اخیر راه‌اندازی مراکز درمانی کاظمین از ۲۰ مورد اعزامی تعداد چهار مورد بستری شامل تصادف ، سوختگی ، شگستگی پا و احتمال و تهدید به سقط جنین وجود داشته است.

مدیر پایگاه‌های درمانی پزشکی حج‌ و زیارت هلال احمر در کاظمین در اربعین امسال درباره وضعیت بیماران اعزامی اضافه کرد: عیادت بیماران ایرانی بستری در بیمارستان الکاظمین روزانه توسط پزشکان متخصص ایرانی انجام می‌شود که پزشکان متخصص به همراه خودم هر روز برای پیگیری شرایط زائران ایرانی بستری در عراق به بیمارستان می رویم.

وی تاکید کرد: رسیدگی‌ها در بیمارستان کاظمین مورد تایید پزشکان ایرانی هم بود و همکاری ها بسیار عالی است ضمن اینکه بیمه ایران خوشبختانه هزینه کامل بیمار را پرداخت می کند تا زائر دچار مشکل نشود.

عباسی در کاظمین تصریح کرد: در موارد اورژانسی اگر بیمار مریضی خاصی داشته باشد و داروی مورد نیاز او را به قید فوریت نیاز داشته باشیم ولو اینکه خودمان هم نداشته باشیم از همین‌جا اقدام به خریداری این دارو می‌کنیم.

وی درباره ویژگی های انجام خدمت در کاظمین گفت: ایرانی ها اعتقاد خاصی به کاظمین دارند و سعی بر این دارند که سید محمد ، کاظمین و سامرا را حتما زیارت کنند و بیشتر این زائران یک شب را هم در همین جا می مانند.

مدیر پایگاه‌های درمانی پزشکی حج‌ و زیارت هلال احمر در کاظمین در اربعین امسال‌ یادآوری کرد: دو سال است با مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر همکاری دارم که امسال تجهیزات کامل‌تر و وضعیت اعزام بهتر بود و خوشبختانه تصادفات کمتری هم داشتیم ضمن اینکه شکرخدا تاکنون مورد فوتی هم در کاظمین نداشته ایم.

عباسی درباره تعداد زائران نیز گفت: امسال خیلی ها از مرز مهران به کاظمین مشرف می‌شوند و میزان پذیرش ما چندان تفاوتی نداشت.

وی درباره شرایط کنونی شهر کاظمین برای زائران اظهار کرد: امسال بارندگی و طوفان زیادی داشتیم که خوشبختانه به داروها و تجهیزات ما آسیبی نرسیده است و به برکت خون شهدا درحال حاضر امنیت کاظمین به طور و کامل صددرصد تامین است و ما در تمام ساعات شبانه روز در شهر کاظمین تردد داریم و دراین زمینه مشکل خاصی نیست.