اعزام ۳۵ دستگاه اتوبوس به مرز مهران برای بازگشت زائران همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح سه شنبه در بازدید از موکب گردنه اسدآباد و موکب های سطح شهر از اعزام ۳۵ دستگاه اتوبوس به مرز مهران برای کمک به بازگشت زائران استان همدان خبر داد.

وی گفت: با توجه به سرعت بالای موج برگشت زائران اربعین حسینی از عتبات عالیات تیم مدیریتی استان همدان برای سهولت در تردد زائران همدانی تصمیم بر اعزام این تعداد دستگاه اتوبوس به مرز مهران را گرفتند.

شاهرخی در ادامه با اشاره به فعالیت مجتمع‌های خدماتی رفاهی در این ایام یادآور شد: مدیران این مجتمع‌ها با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شده با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، تأمین سوخت وسایل نقلیه ایام اربعین حسینی را بر عهده دارند.

وی بر پیگیری و نظارت بر کیفیت مساجد و نمازخانه های مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی تأکید کرد و گفت: مرکز مدیریت راه های استان همدان در زمینه محدودیت ترافیکی و چگونگی وضعیت محورها در این ایام اطلاع رسانی لازم را انجام داده است.