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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

تا سال ۲۰۲۲ صورت می‌گیرد؛

چین، پیشتاز توسعه پالایشگاهی در جهان

چین، پیشتاز توسعه پالایشگاهی در جهان

تا سال ۲۰۲۲، چین پیشتاز توسعه ظرفیت و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های جهان خواهد بود و با صرف هزینه ۶۷.۳ میلیارد دلاری، ظرفیت پالایشگاهی خود را به ۳.۱۲میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، شرکت تحلیل داده گلوبال‌دیتا در گزارش جدید خود اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۲، چین پیشتاز توسعه ظرفیت و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های جهان خواهد بود و با صرف هزینه ۶۷.۳ میلیارد دلاری، ظرفیت پالایشگاهی خود را به ۳.۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد.

گلوبال دیتا در گزارش خود می‌گوید: بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، کل ظرفیت پالایشگاهی جهان ۱۵.۱ درصد رشد خواهد کرد و انتظار می‌رود ظرفیت واحدهای تقطیر نفت خام (سی‌دی‌یو) جهان تا سال ۲۰۲۲ به ۱۱۷ میلیون بشکه در روز برسد. تا سال ۲۰۲۲، آسیا با بالاترین ظرفیت برنامه‌ریزی شده و اعلام شده سی‌دی‌یو پیشتاز جهان خواهد بود و به ۵.۴ میلیون بشکه در روز ظرفیت خود را افزایش خواهد داد. آفریقا و خاورمیانه، به ترتیب با ۳.۲ میلیون بشکه در روز و ۲.۷ میلیون بشکه در روز، در رده‌های بعدی قرار دارند.

از لحاظ تخصیص سرمایه‌گذاری، آسیا مجدد با اختصاص ۱۹۴.۹ میلیارد دلار برای پالایشگاه‌های جدید، پیشتاز خواهد بود و به دنبال آن آفریقا و خاورمیانه، به ترتیب با ۱۲۶.۶ میلیارد دلار و ۸۷.۱ میلیارد دلار قرار دارند.

در بین کشورهای جهان، چین با ساخت ۱۰ پالایشگاه جدید که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۲ فعال شود، پیشتاز است و به دنبال آن نیجریه و کویت قرار دارند. گزارش گلوبال‌دیتا نشان می‌دهد که لیست ۱۰ کشور برتر جهان از این لحاظ، شامل عراق، ایران، ترکیه، برونئی، اندونزی، فیلیپین و عربستان سعودی است.

سامیت کومار چادهوری، تحلیل‌گر نفت و گاز در گلوبال‌دیتا، به بیزنس‌ویک گفت: برنامه جاه‌طلبانه توسعه ظرفیت پالایشگاهی چین ریشه در رشد اقتصادی قدرتمند این کشور و تقاضای رو به رشد از سوی بخش حمل‌ونقل آن دارد.

برنامه افزایش ظرفیت چین باعث خواهد شد که واردات نفت خام آن تقویت شود و این کشور به قطب قدرتمند صادرات محصولات سوختی به جهان تبدیل گردد.

ماه گذشته پالایشگاه‌های چین رکورد زدند و سطح تولید خود را به ۱۲.۴۹ میلیون بشکه در روز رساندند که این رقم، ۶۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه آگوست افزایش داشته است.

کد مطلب 4445831

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