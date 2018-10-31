محور فرعی اطاقور - املش در استان گیلان بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر صفاری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به وضعیت ترافیک محورهای استان گیلان نیز اشاره و اظهارکرد: ترافیک تمامی محورهای برون شهری استان عادی و روان بوده و خوشبختانه گره ترافیکی و مشکلی وجود ندارد.

صفاری با اشاره به مسدود بودن محور پونل به خلخال همانند هفته‌های گذشته، افزود: رانندگان برای تردد از این محور باید از محور جایگزین اسالم به خلخال استفاده کنند.

وی به مسدود بودن محور اطاقور به سمت املش، گفت: عوامل راهداری با احداث یک کنارگذر موقت در کنار پل، محور موقتی برای تردد رانندگان و مسافران ایجاد کردند.

جانشین پلیس راه گیلان به تصادفات شبانه روز گذشته در محورهای استان اشاره کرد و گفت: براثر بی احتیاطی رانندگان در این مدت ۲۶ تصادف منجر به جرح شاهد بودیم که در این حوادث ۳۶ نفر مجروح و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی با اشاره به علل بروز این حوادث در محورهای استان گیلان، بیان کرد: عدم رعایت حق تقدم، تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو از جمله مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث بود لذا رانندگان باید صبر و حوصله داشته و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

صفاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته یک حادثه رانندگی منجر به فوت در حوزه پلیس راه شهرستان تالش به صومعه سرا رخ داد که براثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با خودروی سورای پژوه ۴۰۵ متاسفانه راکب موتورسیکلت به دلیل عدم رعایت حق تقدم و کلاه ایمنی جان خود را از دست داد.