سرهنگ صفاری: تردد وانت‌ بارهای دارای مسافر در ۱۳ فروردین ممنوع است

سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سال نو و آرزوی سفری ایمن برای مسافران نوروزی، اظهار کرد: با توجه به حضور مسافران در موج دوم سفرهای نوروزی در استان گیلان و همزمانی با روز ۱۳ فروردین، روز طبیعت، پیش‌بینی می‌شود تردد در محورهای توریستی، سیاحتی و ساحلی استان به حداکثر برسد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط هموطنان، افزود: رانندگان باید از هرگونه رفتار پرخطری همچون سرعت‌های غیرمتعارف و سبقت‌های غیرمجاز که بستر وقوع حوادث رانندگی را فراهم می‌آورد، جداً اجتناب کنند.

رئیس پلیس راه استان گیلان با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه برای روز طبیعت، تصریح کرد: تردد وانت‌بارهایی که در قسمت بار خود اقدام به حمل مسافر کنند، با جدیت ممنوع است و همکاران ما از تردد این دسته از وسایل نقلیه جلوگیری خواهند کرد. این اقدام صرفاً با هدف تأمین ایمنی مسافران انجام می‌شود.

سرهنگ صفاری همچنین بر لزوم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای موتورسواران تأکید کرد و گفت: با توجه به تحلیل آمار تصادفات سال‌های گذشته که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی در روز ۱۳ فروردین مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است، برخورد با موتورسواران فاقد کلاه ایمنی به‌ویژه در ورودی محورهای ییلاقی، کوهستانی و جلگه‌ای استان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی پلیس راه گیلان برای روز طبیعت، خاطرنشان کرد: همکاران من در قالب تیم‌های محسوس، نامحسوس، موتورسوار و پاس پیاده در تمامی محورهای مواصلاتی به‌ویژه محورهای تفرجگاهی حضور دارند و پوشش ترافیکی لازم را برقرار کرده‌اند. از مسافران گرامی انتظار داریم همکاری و همراهی لازم را با مأموران پلیس داشته باشند.

فرمانده پلیس راه گیلان در پایان به مسافران توصیه کرد: با توجه به احتمال ترافیک سنگین در انتهای روز طبیعت و روز چهاردهم فروردین، زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و به‌تدریج از استان خارج شوند تا شاهد مدیریت مطلوب ترافیک در محور خروجی رشت به سمت قزوین باشیم.