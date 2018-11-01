رونمایی از لوگوی سریال «نهنگ آبی»

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه کنندگی سعید ملکان که از شهریور آغاز شده بود در تهران ادامه دارد و همزمان با تصویربرداری از لوگوی این سریال نیز رونمایی شد.

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، مجید مظفری، ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، آزاده صمدی، پریوش نظریه، الهام کردا، ستاره پسیانی و دیبا زاهدی بازیگران این مجموعه هستند.

«نهنگ آبی» جدیدترین تولید شبکه نمایش خانگی به نویسندگی بهرام توکلی، روایتی است معمایی و رازآلود از اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهد.