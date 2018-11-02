یک چهارم چای مصرفی کشور تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز خردادپور در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به خریداری شدن ۱۱۲ هزارتن برگ سبز چای از کشاورزان در سال جاری افزود: از این میزان برگ سبز چای ۳۵ درصد (۴۰ هزار تن) درجه یک و ۶۵ درصد (۷۲ هزار تن) درجه دو بوده است.

وی ادامه داد: مقدار چای خشک استحصالی از این میزان برگ سبز نیز ۲۵ هزار و ۳۶۶ تن است.

معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور گفت: ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۰۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تاکنون به کشاورزان پرداخت شده است.