  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۴

اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان؛

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در استان کردستان اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در استان کردستان اعلام شد

سنندج - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان طی اطلاعیه ای مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان های تابعه این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان آمده است: ۱۳ آبان امسال همچون سالیان گذشته با وجود تهدید، تحریم و قانون شکنی های استکبار جهانی و کشورهای خودباخته منطقه، بار دیگر صحنه حضور حداکثری ملت مبارز و همیشه در صحنه ایران اسلامی بویژه مردم قهرمان کردستان خواهد بود.

کشورهای زورگو و مستکبر که در ۴۰ سال گذشته دستان پلید و غارتگر خود را از تاراج اموال و اعتبار ملت ایران کوتاه دیده اند بارها با ترفند های مختلف سعی در ایجاد شکاف میان مردم و نظام را داشته اند که هر بار با هوشیاری و حضور به موقع مردم، صحنه را با شکست ترک کرده اند.

بدون شک۱۳ آبان امسال نیز فرصت مناسبی برای پاسخ کوبنده و قاطع ملت به یاوه گویی های استکبار جهانی بویژه رییس جمهور قانون شکن آمریکا خواهد بود، چرا که ملت شهادت طلب ایران اسلامی هرگز در برابر تهدید و تحریم سر خم نکرده و تا پایان به ایستادگی خود در برابر هرگونه باج خواهی ادامه خواهد داد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان از عموم مردم شریف و قدر شناس استان کردستان دعوت بعمل می آورد به منظور گرامیداشت مناسبت های تاریخی این روز بزرگ و تجدیدعهد و پیمان با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی(ره) وتجدید بیعت با مقام معظم رهبری در راهپیمایی یوم ا… ۱۳آبان شرکت نموده و با حضور چشمگیر خود پاسخ دندان شکنی به یاوه گوئیهای استکبارجهانی درمنطقه بدهند.

مسیرهای راهپیمایی یوم ا.. ۱۳آبان در شهرستان های تابعه استان کردستان

  1. سنندج: میدان آزادی- خیابان فردوسی- میدان انقلاب- خیابان امام خمینی(ره)- سه راه حبیبی
  2.  سقـز: تجمع اولیه میدان قدس ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ میدان جمهوری اسلامی
  3.  قـروه: سه راه آیت الله طالقانی – میدان اتحاد
  4.  مریوان: چهار راه بیمارستان فجر - چهارراه شهید فهمیده - خیابان جمهوری اسلامی - چهارراه اصلی
  5.  بیجار: میدان طالقانی - خیابان طالقانی - به طرف پارک ۱۵ خرداد - میدان آیت الله فاضل گروسی
  6.  بانه: تجمع اولیه مقابل اداره اوقاف و امور خیریه - خیابان امام خمینی (ره) -میدان امام خمینی(ره)
  7.  کامیاران: تجمع اولیه میدان امام خمینی (ره) ـ خیابان امام خمینی(ره) - چهار راه اصلی شهر
  8.  دیواندره: تجمع اولیه میدان قلم  ـ میدان امام خمینی (ره)
  9.  سروآباد: میدان عبدالعظیم حسنی - خیابان معلم - میدان شهید مرادی
  10.  دهگلان: تجمع اولیه میدان بسیج ـ میدان ساعت ـ میدان معلم

در اطلاعیه شورای هماهنگی استان کردستان آمده است که راهپیمایی ۱۳ آبان روزیکشنبه مورخ راس ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.

کد مطلب 4448089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها