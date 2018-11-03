مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در استان کردستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان آمده است: ۱۳ آبان امسال همچون سالیان گذشته با وجود تهدید، تحریم و قانون شکنی های استکبار جهانی و کشورهای خودباخته منطقه، بار دیگر صحنه حضور حداکثری ملت مبارز و همیشه در صحنه ایران اسلامی بویژه مردم قهرمان کردستان خواهد بود.

کشورهای زورگو و مستکبر که در ۴۰ سال گذشته دستان پلید و غارتگر خود را از تاراج اموال و اعتبار ملت ایران کوتاه دیده اند بارها با ترفند های مختلف سعی در ایجاد شکاف میان مردم و نظام را داشته اند که هر بار با هوشیاری و حضور به موقع مردم، صحنه را با شکست ترک کرده اند.

بدون شک۱۳ آبان امسال نیز فرصت مناسبی برای پاسخ کوبنده و قاطع ملت به یاوه گویی های استکبار جهانی بویژه رییس جمهور قانون شکن آمریکا خواهد بود، چرا که ملت شهادت طلب ایران اسلامی هرگز در برابر تهدید و تحریم سر خم نکرده و تا پایان به ایستادگی خود در برابر هرگونه باج خواهی ادامه خواهد داد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان از عموم مردم شریف و قدر شناس استان کردستان دعوت بعمل می آورد به منظور گرامیداشت مناسبت های تاریخی این روز بزرگ و تجدیدعهد و پیمان با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی(ره) وتجدید بیعت با مقام معظم رهبری در راهپیمایی یوم ا… ۱۳آبان شرکت نموده و با حضور چشمگیر خود پاسخ دندان شکنی به یاوه گوئیهای استکبارجهانی درمنطقه بدهند.

مسیرهای راهپیمایی یوم ا.. ۱۳آبان در شهرستان های تابعه استان کردستان

سنندج: میدان آزادی- خیابان فردوسی- میدان انقلاب- خیابان امام خمینی(ره)- سه راه حبیبی سقـز: تجمع اولیه میدان قدس ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ میدان جمهوری اسلامی قـروه: سه راه آیت الله طالقانی – میدان اتحاد مریوان: چهار راه بیمارستان فجر - چهارراه شهید فهمیده - خیابان جمهوری اسلامی - چهارراه اصلی بیجار: میدان طالقانی - خیابان طالقانی - به طرف پارک ۱۵ خرداد - میدان آیت الله فاضل گروسی بانه: تجمع اولیه مقابل اداره اوقاف و امور خیریه - خیابان امام خمینی (ره) -میدان امام خمینی(ره) کامیاران: تجمع اولیه میدان امام خمینی (ره) ـ خیابان امام خمینی(ره) - چهار راه اصلی شهر دیواندره: تجمع اولیه میدان قلم ـ میدان امام خمینی (ره) سروآباد: میدان عبدالعظیم حسنی - خیابان معلم - میدان شهید مرادی دهگلان: تجمع اولیه میدان بسیج ـ میدان ساعت ـ میدان معلم

در اطلاعیه شورای هماهنگی استان کردستان آمده است که راهپیمایی ۱۳ آبان روزیکشنبه مورخ راس ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.